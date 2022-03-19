Россию и Беларусь дисквалифицировали из ЧМ по хоккею, их заменят Франция и Австрия

Международная федерация хоккея официально объявила о том, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии.

Обе команды исключили из-за войны в Украине. Их заменят сборные Франции и Австрии, которые были повышены в Дивизион 1.

BREAKING France & Austria to play at #IIHFWorlds. Division I adjusted with Lithuania moving to IA.

Latvia joins 2022 #WorldJuniors.

Sweden joins 2022 #WomensWorlds.

Slovakia joins 2022 #WW18. READ MORE https://t.co/v54jF8ZPSF Andre Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/F6L44SxSpk — IIHF (@IIHFHockey) March 18, 2022

Сборные группы А, в которой французы будут вместо россиян, сыграют в Хельсинки. А в другом финском городе Тампере выступят команды в группе B, среди которых австрийские хоккеисты заменят белорусов.

Что касается регламента соревнований и расписания, то он остался прежним.

Ранее играть против сборной России по хоккею отказались три топ-сборных Европы (Швеции, Финляндии и Чехии), а турнир Еврохокейтур отстранил страну-агрессора от соревнований минимум на два года.

Таким образом, престижный турнир Еврохокейтур сменил состав участников впервые за 25 лет. Дисквалифицированную Россию заменит Швейцария.

Еврохокейтур – один из главных ежегодных турниров в рамках подготовки команд к ЧМ и Олимпийским играм. Каждая страна-участник принимает мини-турнир, и по результатам 12 туров определяется победитель соревнований.

Источник: IIHF