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Факти / Спорт

Росію та Білорусь дискваліфікували із ЧС з хокею, їх замінять Франція та Австрія

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
збірна росії з хокею

Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі не зіграють на чемпіонаті світу-2022 з хокею у Фінляндії.

Обидві команди виключили через війну в Україні. Їх замінять збірні Франції та Австрії, які підвищили у Дивізіон 1.

Збірні групи А, в якій французи будуть замість росіян, зіграють у Гельсінкі. А в іншому фінському місті Тампере виступатимуть команди у групі B, серед яких австрійські хокеїсти замінять білорусів.

Щодо регламенту змагань та розкладу, то він залишився незмінним.

Раніше грати проти збірної Росії з хокею відмовилися три топ-збірні Європи (Швеції, Фінляндії та Чехії), а турнір Єврохокейтур відсторонив країну-агресора від змагань мінімум на два роки.

Престижний турнір Єврохокейтур змінив склад учасників вперше за 25 років. Дискваліфіковану Росію замінить Швейцарія.

Єврохокейтур – один з головних щорічних турнірів у межах підготовки команд до ЧС та Олімпійських ігор. Кожна країна-учасниця приймає міні-турнір, і за результатами 12 турів визначається переможець змагань.

Джерело: IIHF

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Фото: Getty Images

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