Росію та Білорусь дискваліфікували із ЧС з хокею, їх замінять Франція та Австрія

Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі не зіграють на чемпіонаті світу-2022 з хокею у Фінляндії.

Обидві команди виключили через війну в Україні. Їх замінять збірні Франції та Австрії, які підвищили у Дивізіон 1.

BREAKING

France & Austria to play at #IIHFWorlds. Division I adjusted with Lithuania moving to IA.

Latvia joins 2022 #WorldJuniors.

Sweden joins 2022 #WomensWorlds.

Slovakia joins 2022 #WW18.

Andre Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/F6L44SxSpk

— IIHF (@IIHFHockey) March 18, 2022