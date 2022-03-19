Росію та Білорусь дискваліфікували із ЧС з хокею, їх замінять Франція та Австрія

Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі не зіграють на чемпіонаті світу-2022 з хокею у Фінляндії.

Обидві команди виключили через війну в Україні. Їх замінять збірні Франції та Австрії, які підвищили у Дивізіон 1.

BREAKING France & Austria to play at #IIHFWorlds. Division I adjusted with Lithuania moving to IA.

Latvia joins 2022 #WorldJuniors.

Sweden joins 2022 #WomensWorlds.

Slovakia joins 2022 #WW18. READ MORE https://t.co/v54jF8ZPSF Andre Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/F6L44SxSpk — IIHF (@IIHFHockey) March 18, 2022

Збірні групи А, в якій французи будуть замість росіян, зіграють у Гельсінкі. А в іншому фінському місті Тампере виступатимуть команди у групі B, серед яких австрійські хокеїсти замінять білорусів.

Щодо регламенту змагань та розкладу, то він залишився незмінним.

Раніше грати проти збірної Росії з хокею відмовилися три топ-збірні Європи (Швеції, Фінляндії та Чехії), а турнір Єврохокейтур відсторонив країну-агресора від змагань мінімум на два роки.

Престижний турнір Єврохокейтур змінив склад учасників вперше за 25 років. Дискваліфіковану Росію замінить Швейцарія.

Єврохокейтур – один з головних щорічних турнірів у межах підготовки команд до ЧС та Олімпійських ігор. Кожна країна-учасниця приймає міні-турнір, і за результатами 12 турів визначається переможець змагань.

Джерело: IIHF