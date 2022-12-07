Спорт не должен быть политизирован: глава МОК о желании Макрона видеть россиян на Олимпиаде

Декабрь, 07 в 21:05

Президент Франции Эмануэль Макрон считает, что к участию в летних Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, следует допустить россиян и белорусов.

Об этом сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на брифинге 7 декабря.

— Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что спорт не должен быть политизирован. Он уточнил, что Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году должны быть доступны всем спортсменам, в том числе и тем, чьи страны находятся в состоянии войны, — сказал Бах.

По словам президента МОК, он общался по этому поводу с Мароном во время недавнего саммита стран G20.

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Из-за полномасштабного нападения войск РФ на Украину в конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из страны-агрессора и Беларуси к международным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры-2024 должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе соревнований будут представлены 32 вида спорта, в том числе брейк-данс.

Источник: МОК