Саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов
Международный олимпийский комитет не будет снимать санкции с России и Беларуси. Соответствующее решение было принято по итогам заседания олимпийского саммита.
В первые дни полномасштабного вторжения МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить Россию и Белоруссию от выступлений на турнирах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
После этого президент МОК Томас Бах высказывался по поводу поисков путей возвращения спортсменов этих стран к выступлениям.
Но в декабре члены Исполнительного совета МОК заявили, что не намерены снимать санкции против спортсменов из РФ и Беларуси. А на олимпийском саммите это решение утвердили.
В ходе саммита члены МОК проанализировали последствия полномасштабного вторжения РФ и пришли к выводу, что санкции против государств, ответственных за нарушение олимпийского духа и хартии, должны оставаться в силе.
Таким образом, на саммите МОК продлили запрет на:
- организацию проведения спортивных турниров в России и Беларуси;
- показ флагов, гимнов, цветов этих стран на спортивных мероприятиях;
- отзыв олимпийских орденов у российского диктатора Владимира Путина.
Во время саммита отметили солидарность к украинским атлетам и украинскому олимпийскому сообществу. А также подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для помощи Украины в подготовке команды на следующие Олимпийские игры в 2024 и 2026 годах.
Источник: МОК