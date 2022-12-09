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Саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олімпійські кільця
Фото: Unsplash

Международный олимпийский комитет не будет снимать санкции с России и Беларуси. Соответствующее решение было принято по итогам заседания олимпийского саммита.

В первые дни полномасштабного вторжения МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить Россию и Белоруссию от выступлений на турнирах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого президент МОК Томас Бах высказывался по поводу поисков путей возвращения спортсменов этих стран к выступлениям.

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Но в декабре члены Исполнительного совета МОК заявили, что не намерены снимать санкции против спортсменов из РФ и Беларуси. А на олимпийском саммите это решение утвердили.

В ходе саммита члены МОК проанализировали последствия полномасштабного вторжения РФ и пришли к выводу, что санкции против государств, ответственных за нарушение олимпийского духа и хартии, должны оставаться в силе.

Таким образом, на саммите МОК продлили запрет на:

  • организацию проведения спортивных турниров в России и Беларуси;
  • показ флагов, гимнов, цветов этих стран на спортивных мероприятиях;
  • отзыв олимпийских орденов у российского диктатора Владимира Путина.

Во время саммита отметили солидарность к украинским атлетам и украинскому олимпийскому сообществу. А также подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для помощи Украины в подготовке команды на следующие Олимпийские игры в 2024 и 2026 годах.

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Источник: МОК

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