Грудень, 09 в 17:30

Міжнародний олімпійський комітет не зніматиме санкції з Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалили за підсумками засідання олімпійського саміту.

У перші дні повномасштабного вторгнення МОК рекомендував усім міжнародним спортивним федераціям відсторонити Росію та Білорусь від виступів на турнірах через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Після цього президент МОК Томас Бах висловлювався щодо пошуків шляхів повернення спортсменів цих країн до виступів.

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Але у грудні члени Виконавчої ради МОК заявили, що не збираються знімати санкції проти спортсменів з РФ та Білорусі. А під час олімпійського саміту це рішення затвердили.

Під час саміту члени МОК проаналізували наслідки повномасштабного вторгнення РФ та дійшли висновку, що санкції проти держав, відповідальних за порушення олімпійського духу та хартії, мають залишатися у силі.

Таким чином на саміті МОК продовжили заборону на:

організацію проведення спортивних турнірів в Росії та Білорусі;

показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах;

відкликання олімпійських орденів у російського диктатора Володимира Путіна.

Під час саміту наголосили на солідарності до українських атлетів та української олімпійської спільноти. А також підкреслили, що й надалі докладатимуть зусиль для допомоги України у підготовці команди на наступні Олімпійські ігри у 2024 та 2026 роках.

Джерело: МОК