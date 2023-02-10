35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от Олимпиады-2024

Февраль, 10 в 19:29

Группа из 35 стран договорилась потребовать от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения атлетов из РФ и Беларуси от летних Олимпийских игр.

Об этом сообщила глава Министерства спорта Литвы Юргита Сюгздиниене.

10 февраля состоялся онлайн-саммит 35 стран, организованный из-за возможного участия России в Олимпиаде-2024. В саммите принял участие президент Украины, обративший внимание на путь террора, который избрала Россия, из-за чего она “не имеет места в цивилизованном мире”.

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Зеленский заметил, что лишь несколько атлетов из РФ и Беларуси осудили войну, в то время как большинство из них связано с военными структурами, поэтому они не могут выступать даже под нейтральным флагом.

По словам Сюгздиниене, все участники саммита единодушно поддержали решение обратиться в МОК по недопущению атлетов из РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024.

— Мы предлагаем не разрешать российским и белорусским атлетам соревноваться ни на каких международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, пока война в Украине продолжается, — цитирует слова Сюгздиниене официальный сайт Министерства спорта Литвы.

Полный перечень стран, поддержавших это обращение, пока неизвестен. Сообщается, что среди поддержавших следующие страны: США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Чехия, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

Недавно Международный олимпийский комитет допустил возможность участия россиян и белорусов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Накануне президент МОК Томас Бах призвал Украину отказаться от угроз бойкота.

Источники: Министерство спорта Литвы, Офис президента