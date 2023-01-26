Украина может отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже (Франция), в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он напомнил о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января. В нем говорится о возможности участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении некоторых требований. Заявление стало результатом Олимпийского саммита от 9 декабря, последующих консультаций 17 и 19 января и встречи Исполнительного комитета МОК 25 января.

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По словам Гутцайта, это заявление МОК обсуждалось “узким кругом лиц” на Олимпийском саммите, куда пригласили представителей только трех национальных олимпийских комитетов: США, КНР и РФ.

В ходе дальнейших консультаций неоднократно поднимался вопрос допуска спортсменов из РФ и Беларуси. Украина и некоторые страны-партнеры выступили против этого до завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

– Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК, – рассказал министр.

В конце концов, Международный олимпийский комитет 25 января обнародовал заявление, в котором подтвердил свои санкции против правительств РФ и Беларуси, а также свою солидарность с украинскими спортсменами. В то же время, МОК также запустил дискуссию о возможности участия в соревнованиях белорусских и российских спортсменов.

Гутцайт подчеркнул, что такая ситуация недопустима для Украины, украинского народа и украинского спортивного сообщества. Министр уточнил, что Киев продолжит обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и мнение членов МОК.

– Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях! – объяснил Гутцайт.

Чтобы запрет для спортсменов из РФ и Беларуси остался в силе, национальные спортивные федерации Украины должны усилить коммуникацию с международными федерациями.

Министр также напомнил, что в силе остаются санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении спортсменов из РФ.

– В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде, — отметил Гутцайт.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане.

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О чем говорится в заявлении МОК

Заявление Международного олимпийского комитета касается трех вопросов:

санкций против России и Беларуси;

солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом;

возможности допуска к соревнованиям некоторых спортсменов с российским или белорусским паспортами.

Относительно первого вопроса МОК подтвердил, что санкции против РФ и Беларуси как стран будут действовать и дальше из-за их агрессии против Украины. Речь идет о том, что в этих странах не могут проходить международные соревнования. На соревнованиях не может раздаваться их гимн, запрещены национальные флаги и другая символика. Официальных представителей властей РФ и Беларуси нельзя аккредитовать или приглашать на международные встречи или соревнования.

По второму пункту МОК выразил полную солидарность с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом.

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В то же время, МОК анонсировал дополнительные консультации по поводу допуска к соревнованиям спортсменов с паспортами РФ и Беларуси. В комитете объясняют это “объединяющей миссией Олимпийского движения” и “уважением прав всех спортсменов без какой-либо дискриминации”.

В МОК рассматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов при соблюдении “строгих условий”:

нейтральный статус, то есть спортсмены не должны представлять свою страну или какую-либо организацию в своей стране;

к соревнованиям могут быть допущены спортсмены, которые полностью придерживаются Олимпийской хартии и не поддерживали войну против Украины;

спортсмены также должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила.

МОК будет изучать эти условия и предложения на “двусторонних консультациях”.

На заявление Международного олимпийского комитета уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– МОК пренебрегает российскими военными преступлениями, утверждая, что “ни одному спортсмену нельзя запрещать соревноваться только из-за его паспорта”, тогда как украинских спортсменов Россия продолжает убивать из-за их паспортов. Я призываю всех спортсменов высказать свою позицию, – подчеркнул Кулеба.

IOC has been disregarding Russian war crimes, claiming that “No athlete should be prevented from competing just because of their passport”, while Ukrainian athletes continue to be killed by Russia because of their passports. I urge all sports figures to make their stance known. https://t.co/Uv9ZuHSI9L — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

Еще в декабре прошлого года президент МОК Томас Бах поднимал тему допуска к Олимпиаде-2024 спортсменов из РФ и Беларуси. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпийских играх, поскольку “спорт не должен быть политизирован”.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что допуск к Олимпиаде российская пропаганда будет позиционировать как индульгенцию для террористов.

Источник: Facebook-страница Вадима Гутцайта, МОК