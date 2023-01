Сейчас смотрят

По словам Гутцайта, это заявление МОК обсуждалось “узким кругом лиц” на Олимпийском саммите, куда пригласили представителей только трех национальных олимпийских комитетов: США, КНР и РФ.

В ходе дальнейших консультаций неоднократно поднимался вопрос допуска спортсменов из РФ и Беларуси. Украина и некоторые страны-партнеры выступили против этого до завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

В конце концов, Международный олимпийский комитет 25 января обнародовал заявление, в котором подтвердил свои санкции против правительств РФ и Беларуси, а также свою солидарность с украинскими спортсменами. В то же время, МОК также запустил дискуссию о возможности участия в соревнованиях белорусских и российских спортсменов.

Гутцайт подчеркнул, что такая ситуация недопустима для Украины, украинского народа и украинского спортивного сообщества. Министр уточнил, что Киев продолжит обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и мнение членов МОК.

Чтобы запрет для спортсменов из РФ и Беларуси остался в силе, национальные спортивные федерации Украины должны усилить коммуникацию с международными федерациями.

Министр также напомнил, что в силе остаются санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении спортсменов из РФ.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане.

О чем говорится в заявлении МОК

Заявление Международного олимпийского комитета касается трех вопросов:

Относительно первого вопроса МОК подтвердил, что санкции против РФ и Беларуси как стран будут действовать и дальше из-за их агрессии против Украины. Речь идет о том, что в этих странах не могут проходить международные соревнования. На соревнованиях не может раздаваться их гимн, запрещены национальные флаги и другая символика. Официальных представителей властей РФ и Беларуси нельзя аккредитовать или приглашать на международные встречи или соревнования.

По второму пункту МОК выразил полную солидарность с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом.

В то же время, МОК анонсировал дополнительные консультации по поводу допуска к соревнованиям спортсменов с паспортами РФ и Беларуси. В комитете объясняют это “объединяющей миссией Олимпийского движения” и “уважением прав всех спортсменов без какой-либо дискриминации”.

В МОК рассматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов при соблюдении “строгих условий”:

МОК будет изучать эти условия и предложения на “двусторонних консультациях”.

На заявление Международного олимпийского комитета уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

IOC has been disregarding Russian war crimes, claiming that “No athlete should be prevented from competing just because of their passport”, while Ukrainian athletes continue to be killed by Russia because of their passports. I urge all sports figures to make their stance known. https://t.co/Uv9ZuHSI9L

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023