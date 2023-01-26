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Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси – Гутцайт

Юлия Соколова, редактор ленты
олімпіада
Фото: Dreamstime

Украина может отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже (Франция), в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он напомнил о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января. В нем говорится о возможности участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении некоторых требований. Заявление стало результатом Олимпийского саммита от 9 декабря, последующих консультаций 17 и 19 января и встречи Исполнительного комитета МОК 25 января.

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По словам Гутцайта, это заявление МОК обсуждалось “узким кругом лиц” на Олимпийском саммите, куда пригласили представителей только трех национальных олимпийских комитетов: США, КНР и РФ.

В ходе дальнейших консультаций неоднократно поднимался вопрос допуска спортсменов из РФ и Беларуси. Украина и некоторые страны-партнеры выступили против этого до завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

– Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК, – рассказал министр.

В конце концов, Международный олимпийский комитет 25 января обнародовал заявление, в котором подтвердил свои санкции против правительств РФ и Беларуси, а также свою солидарность с украинскими спортсменами. В то же время, МОК также запустил дискуссию о возможности участия в соревнованиях белорусских и российских спортсменов.

Гутцайт подчеркнул, что такая ситуация недопустима для Украины, украинского народа и украинского спортивного сообщества. Министр уточнил, что Киев продолжит обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и мнение членов МОК.

– Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях! – объяснил Гутцайт.

Чтобы запрет для спортсменов из РФ и Беларуси остался в силе, национальные спортивные федерации Украины должны усилить коммуникацию с международными федерациями.

Министр также напомнил, что в силе остаются санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении спортсменов из РФ.

– В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде, — отметил Гутцайт.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане.

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О чем говорится в заявлении МОК

Заявление Международного олимпийского комитета касается трех вопросов:

  • санкций против России и Беларуси;
  • солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом;
  • возможности допуска к соревнованиям некоторых спортсменов с российским или белорусским паспортами.

Относительно первого вопроса МОК подтвердил, что санкции против РФ и Беларуси как стран будут действовать и дальше из-за их агрессии против Украины. Речь идет о том, что в этих странах не могут проходить международные соревнования. На соревнованиях не может раздаваться их гимн, запрещены национальные флаги и другая символика. Официальных представителей властей РФ и Беларуси нельзя аккредитовать или приглашать на международные встречи или соревнования.

По второму пункту МОК выразил полную солидарность с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом.

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В то же время, МОК анонсировал дополнительные консультации по поводу допуска к соревнованиям спортсменов с паспортами РФ и Беларуси. В комитете объясняют это “объединяющей миссией Олимпийского движения” и “уважением прав всех спортсменов без какой-либо дискриминации”.

В МОК рассматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов при соблюдении “строгих условий”:

  • нейтральный статус, то есть спортсмены не должны представлять свою страну или какую-либо организацию в своей стране;
  • к соревнованиям могут быть допущены спортсмены, которые полностью придерживаются Олимпийской хартии и не поддерживали войну против Украины;
  • спортсмены также должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила.

МОК будет изучать эти условия и предложения на “двусторонних консультациях”.

На заявление Международного олимпийского комитета уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– МОК пренебрегает российскими военными преступлениями, утверждая, что “ни одному спортсмену нельзя запрещать соревноваться только из-за его паспорта”, тогда как украинских спортсменов Россия продолжает убивать из-за их паспортов. Я призываю всех спортсменов высказать свою позицию, – подчеркнул Кулеба.

Еще в декабре прошлого года президент МОК Томас Бах поднимал тему допуска к Олимпиаде-2024 спортсменов из РФ и Беларуси. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпийских играх, поскольку “спорт не должен быть политизирован”.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что допуск к Олимпиаде российская пропаганда будет позиционировать как индульгенцию для террористов.

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Источник: Facebook-страница Вадима Гутцайта, МОК

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