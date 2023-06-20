УЕФА представил официального маскота чемпионата Европы-2024 по футболу

Европейский футбольный союз представил официального маскота будущего чемпионата Европы по футболу 2024 года, который состоится в Германии.

После кроликов, львов и петуха впервые в истории чемпионатов Европы талисманом турнира стал медвежонок.

— Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому мишке, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале XX века, — говорится в пресс-релизе УЕФА.

Представив маскота, в УЕФА начали голосование за его имя. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом Bär, что в переводе с немецкого означает медведь: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Голосование за имя маскота продлится две недели.

Футбольное Евро-2024 состоится в десяти городах Германии. Старт турнира запланирован на 14 июня и продлится до 14 июля 2024 года. В групповом этапе турнира выступят 24 сборные.

Сборная Украины участвует в квалификационном отборе на турнир в группе С вместе с командами Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. 19 июня сине-желтые минимально обыграли Мальту со счетом 1:0. Сейчас у команды Сергея Реброва шесть очков и вторая строчка в таблице после трех матчей.

Фото: УЕФА

Источник : УЕФА

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