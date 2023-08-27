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Татьяна Забожко, редактор ленты

Лицензия на Паралимпиаду-2024: Владислав Епифанов стал чемпионом мира по параканоэ

Владислав Єпіфанов

Украинский спортсмен Владислав Епифанов стал чемпионом мира по параканоэ.

Спортсмен родом из Смелы Черкасской области получил золотую медаль чемпионата мира в немецком Дуйсбурге.

Своей победой Владислав Епифанов принес Украине очередную лицензию на Паралимпиаду-2024.

– Это моя первая золотая медаль на чемпионате мира. Благодарен ВСУ и моей стране за возможность выступать сегодня здесь. Слава Украине! Героям слава! – сказал чемпион мира.

К слову, месяц назад Владислав Епифанов стал чемпионом Европы по параканоэ среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Золотую медаль спортсмен завоевал на 200-метровой дистанции в португальском Монтемор-у-Велю.

Источник: Сергей Ананко

Фото: Валерия Бандурко

Паралимпиада, Чемпионат мира
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