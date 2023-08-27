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Лицензия на Паралимпиаду-2024: Владислав Епифанов стал чемпионом мира по параканоэ
Украинский спортсмен Владислав Епифанов стал чемпионом мира по параканоэ.
Спортсмен родом из Смелы Черкасской области получил золотую медаль чемпионата мира в немецком Дуйсбурге.
Своей победой Владислав Епифанов принес Украине очередную лицензию на Паралимпиаду-2024.
– Это моя первая золотая медаль на чемпионате мира. Благодарен ВСУ и моей стране за возможность выступать сегодня здесь. Слава Украине! Героям слава! – сказал чемпион мира.
К слову, месяц назад Владислав Епифанов стал чемпионом Европы по параканоэ среди юниоров и молодежи до 23 лет.
Золотую медаль спортсмен завоевал на 200-метровой дистанции в португальском Монтемор-у-Велю.
Источник: Сергей Ананко
Фото: Валерия Бандурко
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