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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ліцензія на Паралімпіаду-2024: Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое

Владислав Єпіфанов

Український спортсмен Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое.

Спортсмен родом зі Сміли Черкаської області здобув золоту медаль чемпіонату світу в німецькому Дуйсбурзі.

Своєю перемогою Владислав Єпіфанов приніс Україні чергову ліцензію на Паралімпіаду-2024.

– Це моя перша золота медаль на чемпіонаті світу. Вдячний ЗСУ та моїй країні за можливість виступати сьогодні тут. Слава Україні! Героям слава! – зауважив чемпіон світу.

До слова, місяць тому Владислав Єпіфанов став чемпіоном Європи з параканое серед юніорів та молоді до 23 років.

Золоту медаль спортсмен здобув на 200-метровій дистанції в португальському Монтемор-у-Велю.

Джерело: Сергій Ананко

Фото: Валерія Бандурко

Паралімпіада, Чемпіонат світу
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