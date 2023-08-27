Ліцензія на Паралімпіаду-2024: Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое

Український спортсмен Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое.

Спортсмен родом зі Сміли Черкаської області здобув золоту медаль чемпіонату світу в німецькому Дуйсбурзі.

Своєю перемогою Владислав Єпіфанов приніс Україні чергову ліцензію на Паралімпіаду-2024.

– Це моя перша золота медаль на чемпіонаті світу. Вдячний ЗСУ та моїй країні за можливість виступати сьогодні тут. Слава Україні! Героям слава! – зауважив чемпіон світу.

До слова, місяць тому Владислав Єпіфанов став чемпіоном Європи з параканое серед юніорів та молоді до 23 років.

Золоту медаль спортсмен здобув на 200-метровій дистанції в португальському Монтемор-у-Велю.

Джерело: Сергій Ананко

Фото: Валерія Бандурко

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