Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ліцензія на Паралімпіаду-2024: Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое
Український спортсмен Владислав Єпіфанов став чемпіоном світу з параканое.
Спортсмен родом зі Сміли Черкаської області здобув золоту медаль чемпіонату світу в німецькому Дуйсбурзі.
Своєю перемогою Владислав Єпіфанов приніс Україні чергову ліцензію на Паралімпіаду-2024.
– Це моя перша золота медаль на чемпіонаті світу. Вдячний ЗСУ та моїй країні за можливість виступати сьогодні тут. Слава Україні! Героям слава! – зауважив чемпіон світу.
До слова, місяць тому Владислав Єпіфанов став чемпіоном Європи з параканое серед юніорів та молоді до 23 років.
Золоту медаль спортсмен здобув на 200-метровій дистанції в португальському Монтемор-у-Велю.
Джерело: Сергій Ананко
Фото: Валерія Бандурко
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