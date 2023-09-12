Может стать пилотом Формулы-1: 14-летний украинец стал членом Академии гонщиков Williams

Украинский картингист Александр Бондарев стал членом Академии гонщиков команды Королевских автогонок Williams Racing и может стать первым в истории украинским пилотом в Формуле-1.

Об этом объявил спортивный директор Williams Racing Свен Сметс на сайте организации.

— Мы рады сообщить, что Александр присоединился к Академии Williams Racing, — прокомментировал Свен Сметс.

По словам директора спортивной организации, Бондарев — “высоко оцененный молодой талант, за которым мы следили в течение некоторого времени”. В свои 14 лет украинец уже имеет ряд впечатляющих достижений, включая победу в чемпионате Европы FIA-CIK OKJ в 2023 году.

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В академии отметили, что Александр уже в раннем возрасте продемонстрировал большой потенциал, и они с нетерпением ждут возможности поддержать его развитие, пока он продолжает свой путь в картинге.

Украинская восходящая звезда картинга недавно присоединился к команде картингистов PREMA для участия в соревнованиях Евросерии WSK во Франсиакорте и примет участие в Чемпионате мира по картингу FIA, который пройдет в октябре этого года.

— Я очень рад присоединиться к Академии Williams Racing. Williams Racing — одна из самых легендарных команд в автоспорте, за которую выступали лучшие гонщики, и для меня большая честь иметь возможность стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Конечно, мне предстоит пройти долгий путь, но это огромный шаг для меня, — поделился молодой гонщик в свой первый день работы в Grove.

Александр Бондарев начал свой путь в картинге в 2014 году в возрасте пяти лет. К семи годам он стал самым юным чемпионом Украины по картингу и победителем Rotax Max Challenge Украина.

С тех пор он продолжает подниматься по карьерной лестнице, имея за плечами впечатляющий послужной список побед, подиумов и поул-позиций.

Спортивный директор команды Williams Свен Смитс добавил, что команда не могла пройти мимо огромного потенциала Бондарева в таком юном возрасте, а потому будет оказывать украинцу всю необходимую поддержку в юниорских категориях автоспорта.

Что известно о Williams Racing

Williams или Williams Racing — британская команда Формулы-1. Девятикратный обладатель Кубка конструкторов Формулы-1. Команда была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году, после предыдущего проекта Уильямса — Frank Williams Racing Cars, окончившегося неудачно.

На Гран-при Великобритании 1997 года Жак Вильнев одержал сотую победу в составе команды Williams. Тем самым команда стала третьей командой в истории (после итальянской Ferrari и английской McLaren), одержавшей 100 побед в Гран-при.

По состоянию на сегодня последняя победа команды была одержана на Гран-при Испании-2012. Тогда за рулем Williams сидел Пастор Мальдонадо.

Фото: Williams racing

Источник: Williams racing

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