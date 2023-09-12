Може стати пілотом Формули-1: 14-річний українець став членом Академії гонщиків Williams
Український картингіст Олександр Бондарєв став членом Академії гонщиків команди Королівських автоперегонів Williams Racing і може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.
Про це оголосив спортивний директор Williams Racing Свен Сметс на сайті організації.
– Ми раді повідомити, що Олександр приєднався до Академії Williams Racing, – прокоментував Свен Сметс.
За словами директора спортивної організації, Бондарєв – “високо оцінений молодий талант, за яким ми слідкували протягом деякого часу”. У свої 14 років українець уже має низку вражаючих досягнень, включно з перемогою в чемпіонаті Європи FIA-CIK OKJ у 2023 році.
В академії зазначили, що Олександр уже в ранньому віці продемонстрував великий потенціал, і вони з нетерпінням чекають на можливість підтримати його розвиток, поки він продовжує свій шлях у картингу.
Українська висхідна зірка картингу нещодавно приєднався до команди картингістів PREMA для участі у змаганнях Євросерії WSK у Франсіакорті та візьме участь у Чемпіонаті світу з картингу FIA, що відбудеться у жовтні цього року.
– Я дуже радий приєднатися до Академії Williams Racing. Williams Racing – одна з найлегендарніших команд в автоспорті, за яку виступали найкращі гонщики, і для мене велика честь мати можливість стати частиною цієї історії. З п’яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. Звичайно, мені належить пройти довгий шлях, але це величезний крок для мене, – поділився молодий гонщик у свій перший день роботи в Grove.
Олександр Бондарєв почав свій шлях у картингу 2014 року у віці п’яти років. До семи років він став наймолодшим чемпіоном України з картингу та переможцем Rotax Max Challenge Україна.
Відтоді він продовжує підніматися кар’єрними сходами, маючи за плечима вражаючий послужний список перемог, подіумів і поул-позицій.
Спортивний директор команди Williams Свен Смітс додав, що команда не могла пройти повз величезного потенціалу Бондарєва в такому юному віці, а тому надаватиме українцю всю необхідну підтримку в юніорських категоріях автоспорту.
Що відомо про Williams Racing
Williams або Williams Racing – британська команда Формули-1. Дев’ятиразовий володар Кубка конструкторів Формули-1. Команда була заснована Френком Вільямсом і Патріком Гедом 1977 року, після попереднього проєкту Вільямса – Frank Williams Racing Cars, що закінчився невдало.
На Гран-прі Великої Британії 1997 року Жак Вільньов здобув соту перемогу у складі команди Williams. Тим самим команда стала третьою командою в історії (після італійської Ferrari та англійської McLaren), яка здобула 100 перемог у Гран-прі.
Станом на сьогодні остання перемога команди була здобута на Гран-прі Іспанії-2012. Тоді за кермом Williams сидів Пастор Мальдонадо.
Фото: Williams racing
Джерело: Williams racing
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