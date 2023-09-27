Позиция неизменна: Англия отказалась играть против российских команд U-17 по футболу

Английская футбольная ассоциация не будет проводить матчи с российскими юношескими командами, несмотря на решение УЕФА вернуть команды в возрасте до 17 лет из России в европейские соревнования.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из ее команд, юниорская или взрослая, не будет играть с национальной командой, представляющей Россию. Об этом сообщает газета The Times.

— Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается неизменной: английские команды не будут играть против России, — говорится в заявлении.

Исполнительный комитет УЕФА во вторник принял частичное возвращение российского футбола к соревнованиям. Речь идет о командах в возрасте до 17 лет. В заявлении организации говорилось, что “дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых”.

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Все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Источник : The Times

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