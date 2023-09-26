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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заявили, что дети страдают: УЕФА вернул к соревнованиям российские команды U-17

президент УЄФА Чеферін
Фото: Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил ослабить свои санкции в отношении российских команд и допустить к соревнованиям юношей в возрасте до 17 лет.

Об этом говорится в релизе УЕФА на официальном сайте по итогам заседания Исполкома организации в Лимассоле (Кипр).

Отмечается, что УЕФА был первым спортивным органом, который отреагировал на полномасштабную войну в Украине и принял решительные меры в феврале 2022 года, отстранив от своих соревнований российские команды и отменив запланированные в России финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА. А также разорвал спонсорский контракт с российским Газпромом.

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Решение вернуть юношеские российские команды к соревнованиям в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

— УЕФА также осознает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен прекращать посылать послание мира и надежды, — говорится в сообщении.

В организации добавляют, что по этим причинам Исполком УЕФА решил, что российские команды несовершеннолетних игроков будут снова допущены к участию в своих соревнованиях в течение этого сезона.

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Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое бы позволило вернуться российским командам U-17 (девушек и парней) даже после проведения жеребьевки.

— Все матчи российских команд должны проводиться без флага, гимна, национальной игровой формы и не на территории России, — добавляется в решении.

Исполнительный комитет в очередной раз осудил незаконную войну России против Украины и подтвердил, что отстранение остальных российских, как клубов, так и сборных, останется в силе до завершения войны в Украине.

Это же подтвердил и президент УЕФА Александер Чеферин. Он добавил, что отстранение взрослых команд будет продолжаться до тех пор, пока не закончится война и не восстановится мир.

Обосновывая решение Исполкома Чеферин заявил, что запрещая российским детям участвовать в соревнованиях, их якобы “прямо дискриминируют”.

Во время Исполкома УЕФА также приняли место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2024 году.

Источник: УЕФА
Александр Чеферін, Война в Украине, Росія, УЕФА, Футбол
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