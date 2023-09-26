Определено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2024 году
Суперкубок УЕФА в 2024 году состоится на Национальном стадионе в Варшаве (Польша).
Соответствующее решение было принято во время заседания Исполкома УЕФА в Лимассоле на Кипре во вторник, 26 сентября, говорится на официальном сайте организации.
Проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам сезона, запланировано на 14 августа.
Национальный стадион в Варшаве вмещает 58 тыс. зрителей. Он был построен к чемпионату Европы по футболу-2012 в Польше и Украине. Эта же арена принимала финал Лиги Европы-2015, в котором Днепр уступил испанской Севилье (2:3).
Действующим победителем Суперкубка УЕФА является английский Манчестер Сити. В 2023 году команда Пепа Гвардиолы в серии пенальти обыграла Севилью со счетом 1:1 (пен. 5:4).
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