Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА с россиянами — заявление УАФ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России.
Об этом говорится на официальном сайте украинского футбольного органа.
— УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций, — говорится в заявлении.
В УАФ добавили, что не будут участвовать ни в каких соревнованиях, где будут присутствовать российские команды. Также ассоциация обратилась к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России в случае их допуска.
Принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к международным соревнованиям в разгар полномасштабной войны назвали безосновательным и таким, что толерантно относится к российской агрессивной политике.
В УАФ призвали УЕФА пересмотреть это решение и оставить в силе предыдущее о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях.
Накануне во время заседания Исполкома УЕФА было принято решение о допуске к соревнованиям российских юношеских команд в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.
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