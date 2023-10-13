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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Или ты с Украиной, или с рашистами: Ребров высказался относительно предателя Тимощука

Ребров про Тимощука

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал позицию своего бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука, который продолжает работать в стране-агрессоре России и не высказывается против войны в Украине.

Во время интервью Радио Свободе Реброва спросили, чтобы он сказал бы Тимощуку, если бы у него была возможность с ним пообщаться. Специалист считает, что во время войны никто не может быть нейтральным или вне политики, а Тимощук сделал свой выбор.

— У меня нет никакого желания разговаривать с такими людьми. Сейчас идет война, поэтому каждому нужно определиться, с кем ты — с Украиной или рашистами. Ты не можешь быть посередине. Я нейтрален, я вне политики — сейчас такого нет. Тимощук выбрал ту сторону, — сказал Ребров.

Он добавил, что у него нет никакого желания об этом разговаривать, ведь все понимают, сколько пострадало детей.

Сейчас смотрят

— Мы говорим о детях, о нашем будущем, потому что очень важно думать о нашем будущем. Сколько детей пострадало, сколько людей выехало из Украины из-за рашистов… Сейчас, как я говорил, нет середины. Ты должен решить, где ты. Тимощук решил, что он там, — отметил тренер.

По словам Реброва, о Тимощуке он даже не вспоминает, и добавил: Я понимаю, что когда-то имя Тимощука было большим в футболе, но сейчас этого имени уже нет.

Анатолий Тимощук продолжил работать в России даже после полномасштабного вторжения этой страны на территорию Украины. Он игнорировал вопросы о войне и отмалчивался о зверствах россиян.

Недавно стало известно, что Тимощук подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Выяснилось, что футболист-предатель не хочет терять свои награды, которых его лишила УАФ.

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Фото: УАФ, ФК Зенит

Источник: Радио Свобода
Анатолий Тимощук, Война в Украине, Сергей Ребров, Футбол
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