Тимощук через CAS хочет вернуть лишенные решением КДК награды – заявление УАФ

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который предал Родину и продолжает зарабатывать деньги в государстве-террористе России, не хочет терять свои награды.

Предатель подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по обжалованию решения КДК УАФ.

В пресс-службе Украинской ассоциации футбола подтвердили, что в производстве CAS дело по обжалованию Тимощуком решения УАФ.

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– Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно, — говорится в сообщении.

Анатолий Тимощук продолжил работать в России даже после полномасштабного вторжения этой страны на территорию Украины. Он игнорировал вопросы о войне и отмалчивался о зверствах россиян.

За такую позицию УАФ наказала Тимощука лишением всех государственных наград и званий, титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины и исключением из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Кроме того, его лишили тренерской лицензии уровня Pro-UEFA, выданной Центром лицензирования УАФ.

Тимощук обжаловал это решение в Апелляционном комитете УАФ. Но ему отказали в удовлетворении его апелляционной жалобы в полном объеме, оставив в силе решение КДК УАФ.

Он впервые высказался о войне только в декабре 2022 года. Продвигая прокремлевские нарративы, далекие от реальности, Тимощук заявил, что “не видит разницы между украинским и российским народами”.

7 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против культурных деятелей РФ. В санкционном списке оказались и предатели Украины, в частности Анатолий Тимощук.

Фото: ФК Зенит

Источник : УАФ

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