В программу Олимпиады-2028 включили 5 новых видов спорта, бокс до сих пор под вопросом

Бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош были одобрены Исполнительным советом Международного олимпийского комитета для включения в программу летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Для бейсбола/софтбола, крикета и лакросса это будет возвращением на Олимпийские игры, тогда как флаг-футбол и сквош дебютируют на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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— Выбор этих пяти новых видов спорта соответствует американской спортивной культуре и продемонстрирует миру знаковые американские виды спорта, а также принесет международный спорт в США. Эти виды спорта сделают Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028 уникальными, — сказал президент МОК Томас Бах.

Решение о включении этих видов было мотивировано повышением локального интереса к Олимпийским играм со стороны аудитории в США.

Официально утвердить их включение в программу Олимпийских игр-2028 должны на второй день сессии МОК в Мумбаи в понедельник, 16 октября.

Бокс, современное пятиборье и тяжелая атлетика

Исполком МОК также пересмотрел статус трех видов спорта, которые не были включены в первоначальную программу. Речь идет о боксе, современном пятиборье и тяжелой атлетике.

Предыдущая рекомендация не предлагала их включение, а скорее “предоставляла путь для потенциального включения”, чтобы предоставить время международным федерациям для рассмотрения их индивидуальных обстоятельств и критериев, установленных Исполкомом МОК.

Исполком МОК рекомендовал включение спортивного пятиборья и тяжелой атлетики в программу Олимпиады-2028. А вот решение о включении бокса приостановили на фоне неопределенности с международными руководящими организациями.

— После решения сессии МОК отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), МОК не признал ни одного другого руководящего органа по олимпийскому боксу, — говорится в сообщении.

IBA, который возглавляет россиянин Умар Кремлев, обвиняют в финансовых, судейских и этических проблемах. В частности речь идет о зависимости от российского Газпрома. МОК уже отстранял IBA от организации турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.

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