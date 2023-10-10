Спустя более 100 лет: в программу Олимпиады-2028 хотят вернуть крикет и лакросс

Крикет, сквош, лакросс, флаг-футбол и софтбол претендуют на включение в программу летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что пять предложенных видов спорта после интенсивных дискуссий между городом-организатором и комиссией Олимпийской программы МОК будут официально утверждены. После чего они пройдут ратификацию на 141-й сессии МОК в Мумбаи, которая начнется 15 октября.

Издание The Guardian пишет, что решение оргкомитета Лос-Анджелеса выбрать сквош, который десятилетиями пытались включить в программу Игр, и лакросс, который последний раз появился на Олимпиаде в 1908 году, является двойной неожиданностью.

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Крикет на Олимпийских играх был только один раз — в 1900 году. Тогда Англия и Франция сыграли один матч.

Получил одобрение также и флаг-футбол — бесконтактный спортивный вариант американского футбола, в котором играют пять на пять человек. СМИ пишут, что это решение должно порадовать НФЛ, которая настаивала на включении этого вида спорта в Олимпийские игры, чтобы повысить интерес к своей игре во всем мире.

Однако включение пяти новых видов спорта ставит МОК перед потенциальной проблемой, ведь надо уложиться в квоту в 10 500 спортсменов на Олимпиаду.

К примеру, брейкинг, который будет на Играх-2024 в Париже, не был выбран на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Очевидно, это будет означать, что МОК придется сократить количество дисциплин в традиционных видах спорта.

Источник : The Guardian

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