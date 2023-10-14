Скандал в сборной Италии: двух футболистов исключили из состава из-за ставок на матчи

В сборной Италии разгорелся крупный скандал, связанный с нелегальными азартными играми.

Он привел к тому, что двух футболистов – Сандро Тонали из Ньюкасла и Николо Дзаньоло из Астон Виллы – исключили из состава и они покинули тренировочный лагерь Скуадры Адзуры накануне матчей отбора на Евро-2023 против Мальты и Англии.

Они вернулись в расположение своих клубов, но сначала их допросил федеральный прокурор непосредственно в отеле, в котором остановилась сборная Италии.

Сейчас смотрят

Итальянская федерация футбола (FIGC) объяснила, что прокуратура Турина сообщила о следственных действиях в отношении Тонали и Дзаньоло. Независимо от характера их действий, в федерации заявили, что решение исключить их из состава обусловлено психологическим состоянием игроков и заботой об их безопасности.

Первым фигурантом дела о нелегальных ставках среди итальянских футболистов стал хавбек Ювентуса Николо Фаджоли. Он признался в участии в нелегальной букмекерской конторе, пролив свет на причастность к ней других итальянских футболистов.

Министр спорта Андреа Абоди подчеркнул важность надлежащего поведения и серьезности ситуации, поскольку речь идет о зависимости, а не только о футболе.

Если их признают виновными в незаконных ставках, профессиональным футболистам, таким, как Тонали, Дзаньоло и Фаджоли, грозит до трех лет дисквалификации и штраф в размере $25 тыс. Кроме того, игрокам, которые знали о незаконной деятельности и не сообщили о ней, также грозит шестимесячная дисквалификация.

Скандал развернулся после того, как папарацци Фабрицио Корона намекнул на причастность Дзаньоло и Тонали к нелегальным ставкам. Он рассказал об этом после признания Фаджоли и пообещал раскрыть имена большего количества спортсменов, имеющих игровую зависимость.

Корона утверждал, что Дзаньоло даже делал ставки, находясь на скамейке запасных во время матча Кубка Италии. Его заявления привели к расследованию Главного управления полиции Милана относительно вероятной нелегальной букмекерской сети в мире футбола.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.