Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартували 26 июля. Однако мужской футбольный турнир начался на два дня раньше — 24 июля — и продлится до 9 августа.

За медали футбольных соревнований соревнуются 16 сборных стран, среди которых и Украина. Наша команда впервые в истории представлена в этом виде спорта на Играх.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 проходит в семи городах Франции — это Париж, Ницца, Бордо, Нант, Марсель, Лион и Сент-Этьен.

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По регламенту соревнований, в футбольном турнире на Олимпиаде-2024 имеют право участвовать исполнители, которые родились после 1 января 2001 года. Впрочем, каждая команда имеет право внести в заявку не более трех футболистов, которые превышают возрастной ценз.

Факты ICTV представляют календарь, расписание и результаты матчей мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024

Групповой этап — 24-30 июля;

1/4 финала — 2 августа;

полуфиналы — 5 августа;

матч за третье место — 8 августа;

финал — 9 августа.

Турнирное положение групп на Олимпиаде-2024

Группа А Группа В Очки Очки 1. Франция 6 1. Аргентина 3 2. США 3 2. Марокко 3 3. Новая Зеландия 3 3. Украина 3 4. Гвинея 0 4. Ирак 3 Группа С Группа D Очки Очки 1. Испания 6 1. Япония 6 2. Египет 4 2. Парагвай 3 3. Доминиканская Республика 1 3. Израиль 1 4. Узбекистан 0 4. Мали 1

Расписание и результаты матчей на Олимпиаде-2024

Групповой этап на Олимпиаде-2024

Среда, 24 июля

16:00. Аргентина — Марокко — 1:2;

— 1:2; 16:00. Узбекистан — Испания — 1:2;

— 1:2; 18:00. Гвинея — Новая Зеландия — 1:2;

— 1:2; 18:00. Египет — Доминиканская Республика — 0:0;

20:00. Ирак — Украина — 2:1;

— Украина — 2:1; 20:00. Япония — Парагвай — 5:0;

— Парагвай — 5:0; 22:00. Франция — США — 3:0;

— США — 3:0; 22:00. Мали — Израиль — 1:1.

Суббота, 27 июля

16:00. Аргентина — Ирак — 3:1;

— Ирак — 3:1; 16:00. Доминиканская Республика — Испания — 1:3;

— 1:3; 18:00. Украина — Марокко — 2:1;

— Марокко — 2:1; 18:00. Узбекистан — Египет — 0:1;

— 0:1; 20:00. Новая Зеландия — США — 1:4;

— 1:4; 20:00. Израиль — Парагвай — 2:4;

— 2:4; 22:00. Франция — Гвинея — 1:0;

— Гвинея — 1:0; 22:00. Япония — Мали — 1:0.

Вторник, 30 июля

16:00. Испания — Египет;

16:00. Доминиканская Республика — Узбекистан;

18:00. Марокко — Ирак;

18:00. Украина — Аргентина;

20:00. США — Гвинея;

20:00. Новая Зеландия — Франция;

22:00. Парагвай — Мали;

22:00. Израиль — Япония.

Отметим, что в четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждого квартета. Далее они будут соревноваться за место в полуфинале. Победители матчей 1/2 финала выйдут в финал, а проигравшие команды разыграют бронзовые медали Олимпийских игр.

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