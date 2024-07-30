Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей

стадіон у Парижі
Фото: Depositphotos

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартували 26 июля. Однако мужской футбольный турнир начался на два дня раньше — 24 июля — и продлится до 9 августа.

За медали футбольных соревнований соревнуются 16 сборных стран, среди которых и Украина. Наша команда впервые в истории представлена в этом виде спорта на Играх.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 проходит в семи городах Франции — это Париж, Ницца, Бордо, Нант, Марсель, Лион и Сент-Этьен.

Сейчас смотрят

По регламенту соревнований, в футбольном турнире на Олимпиаде-2024 имеют право участвовать исполнители, которые родились после 1 января 2001 года. Впрочем, каждая команда имеет право внести в заявку не более трех футболистов, которые превышают возрастной ценз.

Факты ICTV представляют календарь, расписание и результаты матчей мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024

  • Групповой этап — 24-30 июля;
  • 1/4 финала — 2 августа;
  • полуфиналы — 5 августа;
  • матч за третье место — 8 августа;
  • финал — 9 августа.
календар матчів України на Олімпіаді

Инфографика: Факты ICTV

Турнирное положение групп на Олимпиаде-2024

Группа А Группа В
Очки Очки
1. Олимпийские игры 2024: расписание матчей футбольного турнира и результаты Франция 6 1. Аргентина Аргентина 3
2. Олимпийские игры 2024: расписание матчей футбольного турнира и результаты США 3 2. Марокко Марокко 3
3. Нова Зеландія Новая Зеландия 3 3. Україна Украина 3
4. Гвінея Гвинея 0 4. Ірак Ирак 3
Группа С Группа D
Очки Очки
1. Іспанія Испания 6 1. Японія Япония 6
2. Єгипет Египет 4 2. Парагвай Парагвай 3
3. Домініканська Республіка Доминиканская Республика 1 3. Ізраїль Израиль 1
4. Узбекистан Узбекистан 0 4. Малі Мали 1

Расписание и результаты матчей на Олимпиаде-2024

Групповой этап на Олимпиаде-2024

Среда, 24 июля

  • 16:00. Аргентина — Марокко — 1:2;
  • 16:00. Узбекистан — Испания — 1:2;
  • 18:00. Гвинея — Новая Зеландия — 1:2;
  • 18:00. Египет — Доминиканская Республика — 0:0;
  • 20:00. Ирак — Украина — 2:1;
  • 20:00. Япония — Парагвай — 5:0;
  • 22:00. Франция — США — 3:0;
  • 22:00. Мали — Израиль — 1:1.

Суббота, 27 июля

  • 16:00. Аргентина — Ирак — 3:1;
  • 16:00. Доминиканская Республика — Испания — 1:3;
  • 18:00. Украина — Марокко — 2:1;
  • 18:00. Узбекистан — Египет — 0:1;
  • 20:00. Новая Зеландия — США — 1:4;
  • 20:00. Израиль — Парагвай — 2:4;
  • 22:00. Франция — Гвинея — 1:0;
  • 22:00. Япония — Мали — 1:0.

Вторник, 30 июля

  • 16:00. Испания — Египет;
  • 16:00. Доминиканская Республика — Узбекистан;
  • 18:00. Марокко — Ирак;
  • 18:00. Украина — Аргентина;
  • 20:00. США — Гвинея;
  • 20:00. Новая Зеландия — Франция;
  • 22:00. Парагвай — Мали;
  • 22:00. Израиль — Япония.

Отметим, что в четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждого квартета. Далее они будут соревноваться за место в полуфинале. Победители матчей 1/2 финала выйдут в финал, а проигравшие команды разыграют бронзовые медали Олимпийских игр.

Читайте также
Как на Олимпийских играх появился футбол и кто был первыми участниками
Історія футболу на Олімпіаді

Олімпіада, Олимпийские игры, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Серфингист с доской зависли в воздухе: на Олимпиаде сделали невероятное фото — как получился кадр
Габріель Медіна фото року у серфінгу
Почти все пловцы заболели: Желтяков о своих результатах на Олимпиаде-2024
Олександр Желтяков
Усик выплатит украинским боксерам призовые, если они возьмут медали Олимпиады
Олександр Усик
Украинки на последних метрах потеряли медаль в академической гребле на ОИ-2024
Українки академічне веслування
Украинец Кулиш с третьим результатом вышел в финал стрельбы на 50 м из винтовки
Сергій Куліш

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь