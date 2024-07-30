Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартували 26 июля. Однако мужской футбольный турнир начался на два дня раньше — 24 июля — и продлится до 9 августа.
За медали футбольных соревнований соревнуются 16 сборных стран, среди которых и Украина. Наша команда впервые в истории представлена в этом виде спорта на Играх.
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 проходит в семи городах Франции — это Париж, Ницца, Бордо, Нант, Марсель, Лион и Сент-Этьен.
По регламенту соревнований, в футбольном турнире на Олимпиаде-2024 имеют право участвовать исполнители, которые родились после 1 января 2001 года. Впрочем, каждая команда имеет право внести в заявку не более трех футболистов, которые превышают возрастной ценз.
Факты ICTV представляют календарь, расписание и результаты матчей мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.
Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
- Групповой этап — 24-30 июля;
- 1/4 финала — 2 августа;
- полуфиналы — 5 августа;
- матч за третье место — 8 августа;
- финал — 9 августа.
Турнирное положение групп на Олимпиаде-2024
Расписание и результаты матчей на Олимпиаде-2024
Групповой этап на Олимпиаде-2024
Среда, 24 июля
- 16:00. Аргентина — Марокко — 1:2;
- 16:00. Узбекистан — Испания — 1:2;
- 18:00. Гвинея — Новая Зеландия — 1:2;
- 18:00. Египет — Доминиканская Республика — 0:0;
- 20:00. Ирак — Украина — 2:1;
- 20:00. Япония — Парагвай — 5:0;
- 22:00. Франция — США — 3:0;
- 22:00. Мали — Израиль — 1:1.
Суббота, 27 июля
- 16:00. Аргентина — Ирак — 3:1;
- 16:00. Доминиканская Республика — Испания — 1:3;
- 18:00. Украина — Марокко — 2:1;
- 18:00. Узбекистан — Египет — 0:1;
- 20:00. Новая Зеландия — США — 1:4;
- 20:00. Израиль — Парагвай — 2:4;
- 22:00. Франция — Гвинея — 1:0;
- 22:00. Япония — Мали — 1:0.
Вторник, 30 июля
- 16:00. Испания — Египет;
- 16:00. Доминиканская Республика — Узбекистан;
- 18:00. Марокко — Ирак;
- 18:00. Украина — Аргентина;
- 20:00. США — Гвинея;
- 20:00. Новая Зеландия — Франция;
- 22:00. Парагвай — Мали;
- 22:00. Израиль — Япония.
Отметим, что в четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждого квартета. Далее они будут соревноваться за место в полуфинале. Победители матчей 1/2 финала выйдут в финал, а проигравшие команды разыграют бронзовые медали Олимпийских игр.