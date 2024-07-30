Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі стартували 26 липня. Однак чоловічий футбольний турнір розпочався на два дні раніше – 24 липня – і триватиме до 9 серпня.

За медалі футбольних змагань загалом зі стадії групового етапу змагалися 16 збірних країн. Україна вперше в історії була представлена у цьому виді спорту на Іграх, але не змогла вийти у плейоф.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 відбувається у семи містах Франції – це Париж, Ніцца, Бордо, Нант, Марсель, Ліон і Сент-Етьєн.

Зараз дивляться

За регламентом змагань, у футбольному турнірі на Олімпіаді-2024 мають право брати участь виконавці, які народилися після 1 січня 2001 року. Втім, кожна команда має право внести до заявки не більше від трьох футболістів, які перевищують віковий ценз.

Факти ICTV представляють календар, розклад та результати матчів чоловічого футбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Календар футбольного турніру на Олімпіаді-2024

Груповий етап – 24-30 липня;

1/4 фіналу – 2 серпня;

півфінали – 5 серпня;

матч за третє місце – 8 серпня;

фінал – 9 серпня.

Турнірне становище груп на Олімпіаді-2024

Група А Група В Очки Очки 1. Франція 9 1. Марокко 6 2. США 6 2. Аргентина 6 3. Нова Зеландія 3 3. Україна 3 4. Гвінея 0 4. Ірак 3 Група С Група D Очки Очки 1. Єгипет 7 1. Японія 9 2. Іспанія 6 2. Парагвай 6 3. Домініканська Республіка 2 3. Малі 1 4. Узбекистан 1 4. Ізраїль 1

Розклад та результати матчів на Олімпіаді-2024

Груповий етап на Олімпіаді-2024

Середа, 24 липня

16:00. Аргентина — Марокко – 1:2;

– 1:2; 16:00. Узбекистан — Іспанія – 1:2;

– 1:2; 18:00. Гвінея — Нова Зеландія – 1:2;

– 1:2; 18:00. Єгипет — Домініканська Республіка – 0:0;

20:00. Ірак — Україна – 2:1;

— Україна – 2:1; 20:00. Японія — Парагвай – 5:0;

— Парагвай – 5:0; 22:00. Франція — США – 3:0;

— США – 3:0; 22:00. Малі — Ізраїль – 1:1.

Субота, 27 липня

16:00. Аргентина — Ірак – 3:1;

— Ірак – 3:1; 16:00. Домініканська Республіка – Іспанія – 1:3;

– 1:3; 18:00. Україна — Марокко – 2:1;

— Марокко – 2:1; 18:00. Узбекистан — Єгипет – 0:1;

– 0:1; 20:00. Нова Зеландія — США – 1:4;

– 1:4; 20:00. Ізраїль — Парагвай – 2:4;

– 2:4; 22:00. Франція — Гвінея – 1:0;

— Гвінея – 1:0; 22:00. Японія — Малі – 1:0.

Вівторок, 30 липня

16:00. Іспанія — Єгипет – 1:2;

– 1:2; 16:00. Домініканська Республіка — Узбекистан – 1:1;

18:00. Марокко — Ірак – 3:0;

— Ірак – 3:0; 18:00. Україна — Аргентина – 0:2;

– 0:2; 20:00. США — Гвінея – 3:0;

— Гвінея – 3:0; 20:00. Нова Зеландія — Франція – 0:3;

– 0:3; 22:00. Парагвай — Малі – 1:0;

— Малі – 1:0; 22:00. Ізраїль — Японія – 0:1.

Зазначимо, що до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету. Далі вони змагатимуться за місце у півфіналі. Переможці матчів 1/2 фіналу вийдуть у фінал, а команди, що програють, поборються за бронзові медалі Олімпійських ігор.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.