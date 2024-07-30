Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: календар і розклад матчів
Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі стартували 26 липня. Однак чоловічий футбольний турнір розпочався на два дні раніше – 24 липня – і триватиме до 9 серпня.
За медалі футбольних змагань загалом зі стадії групового етапу змагалися 16 збірних країн. Україна вперше в історії була представлена у цьому виді спорту на Іграх, але не змогла вийти у плейоф.
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 відбувається у семи містах Франції – це Париж, Ніцца, Бордо, Нант, Марсель, Ліон і Сент-Етьєн.
За регламентом змагань, у футбольному турнірі на Олімпіаді-2024 мають право брати участь виконавці, які народилися після 1 січня 2001 року. Втім, кожна команда має право внести до заявки не більше від трьох футболістів, які перевищують віковий ценз.
Факти ICTV представляють календар, розклад та результати матчів чоловічого футбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Календар футбольного турніру на Олімпіаді-2024
- Груповий етап – 24-30 липня;
- 1/4 фіналу – 2 серпня;
- півфінали – 5 серпня;
- матч за третє місце – 8 серпня;
- фінал – 9 серпня.
Турнірне становище груп на Олімпіаді-2024
Розклад та результати матчів на Олімпіаді-2024
Груповий етап на Олімпіаді-2024
Середа, 24 липня
- 16:00. Аргентина — Марокко – 1:2;
- 16:00. Узбекистан — Іспанія – 1:2;
- 18:00. Гвінея — Нова Зеландія – 1:2;
- 18:00. Єгипет — Домініканська Республіка – 0:0;
- 20:00. Ірак — Україна – 2:1;
- 20:00. Японія — Парагвай – 5:0;
- 22:00. Франція — США – 3:0;
- 22:00. Малі — Ізраїль – 1:1.
Субота, 27 липня
- 16:00. Аргентина — Ірак – 3:1;
- 16:00. Домініканська Республіка – Іспанія – 1:3;
- 18:00. Україна — Марокко – 2:1;
- 18:00. Узбекистан — Єгипет – 0:1;
- 20:00. Нова Зеландія — США – 1:4;
- 20:00. Ізраїль — Парагвай – 2:4;
- 22:00. Франція — Гвінея – 1:0;
- 22:00. Японія — Малі – 1:0.
Вівторок, 30 липня
- 16:00. Іспанія — Єгипет – 1:2;
- 16:00. Домініканська Республіка — Узбекистан – 1:1;
- 18:00. Марокко — Ірак – 3:0;
- 18:00. Україна — Аргентина – 0:2;
- 20:00. США — Гвінея – 3:0;
- 20:00. Нова Зеландія — Франція – 0:3;
- 22:00. Парагвай — Малі – 1:0;
- 22:00. Ізраїль — Японія – 0:1.
Зазначимо, що до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету. Далі вони змагатимуться за місце у півфіналі. Переможці матчів 1/2 фіналу вийдуть у фінал, а команди, що програють, поборються за бронзові медалі Олімпійських ігор.