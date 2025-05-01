ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе IA: расписание матчей Украины и где смотреть

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA стартовал 27 апреля и продлится до 3 мая. Турнир принимает румынский город Сфынту-Георге.

В ЧМ-2025 в дивизионе IA одной из участниц является сборная Украины, которая в прошлом году выиграла чемпионат мира в дивизионе IB и повысилась в классе.

Соперниками сборной Украины по хоккею на турнире являются такие команды: Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.

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Факты ICTV предлагают расписание и результаты матчей сборной Украины и ее соперников на ЧМ-2025 по хоккею в Дивизионе ІА. Также рассказываем, кто будет транслировать матчи ЧМ по хоккею 2025 в дивизионе IA.

ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе IA: календарь и результаты

27 апреля, воскресенье

13:30. Япония — Италия — 1:4;

— 1:4; 17:00. Украина — Великобритания — 3:4 (после бул.);

— 3:4 (после бул.); 20:30. Румыния — Польша — 1:4;

28 апреля, понедельник

13:30. Италия — Украина — 2:3 (после бул.);

— 2:3 (после бул.); 17:00. Польша — Япония — 2:1;

— Япония — 2:1; 20:30. Великобритания — Румыния — 2:1;

30 апреля, среда

13:30. Великобритания — Япония — 5:4 (после овертайма);

— Япония — 5:4 (после овертайма); 17:00. Польша — Италия — 1:4;

— 1:4; 20:30. Украина — Румыния — 4:0;

1 мая, четверг

13:30. Италия — Великобритания — 1:5;

— 1:5; 17:00. Польша — Украина;

20:30. Румыния — Япония;

3 мая, суббота

13:30. Япония — Украина;

17:00. Италия — Румыния;

20:30. Великобритания — Польша.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею IA

Великобритания (4 матча) — 9 очков (16:9 разница шайб); Италия (4) — 7 очков (11:10 разница шайб); Украина (3) — 6 очков (10:6 разница шайб); Польша (3) — 6 очков (7:6 разница шайб); Япония (3) — 1 очко (6:11 разница шайб); Румыния (3) — 1 очко (2:10 разница шайб).

Где смотреть ЧМ по хоккею 2025 в дивизионе IA

Все матчи сборной Украины по хоккею на ЧМ-2025 в дивизионе IA покажет Суспільне.

Трансляции игр ЧМ по хоккею 2025 будут доступны вживую на Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

По регламенту, две лучшие команды выйдут на чемпионат мира по хоккею 2026 года, который состоится в Швейцарии. Именно на этом ЧМ играют сильнейшие команды мира — Канада, США, Чехия, Швеция, Финляндия.

Команда, которая финиширует на соревнованиях последней в турнирной таблице опустится в дивизион IB.

Фото: Федерация хоккея Украины

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