ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе IA: расписание матчей Украины и где смотреть
Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA стартовал 27 апреля и продлится до 3 мая. Турнир принимает румынский город Сфынту-Георге.
В ЧМ-2025 в дивизионе IA одной из участниц является сборная Украины, которая в прошлом году выиграла чемпионат мира в дивизионе IB и повысилась в классе.
Соперниками сборной Украины по хоккею на турнире являются такие команды: Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.
Факты ICTV предлагают расписание и результаты матчей сборной Украины и ее соперников на ЧМ-2025 по хоккею в Дивизионе ІА. Также рассказываем, кто будет транслировать матчи ЧМ по хоккею 2025 в дивизионе IA.
ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе IA: календарь и результаты
27 апреля, воскресенье
- 13:30. Япония — Италия — 1:4;
- 17:00. Украина — Великобритания — 3:4 (после бул.);
- 20:30. Румыния — Польша — 1:4;
28 апреля, понедельник
- 13:30. Италия — Украина — 2:3 (после бул.);
- 17:00. Польша — Япония — 2:1;
- 20:30. Великобритания — Румыния — 2:1;
30 апреля, среда
- 13:30. Великобритания — Япония — 5:4 (после овертайма);
- 17:00. Польша — Италия — 1:4;
- 20:30. Украина — Румыния — 4:0;
1 мая, четверг
- 13:30. Италия — Великобритания — 1:5;
- 17:00. Польша — Украина;
- 20:30. Румыния — Япония;
3 мая, суббота
- 13:30. Япония — Украина;
- 17:00. Италия — Румыния;
- 20:30. Великобритания — Польша.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею IA
- Великобритания (4 матча) — 9 очков (16:9 разница шайб);
- Италия (4) — 7 очков (11:10 разница шайб);
- Украина (3) — 6 очков (10:6 разница шайб);
- Польша (3) — 6 очков (7:6 разница шайб);
- Япония (3) — 1 очко (6:11 разница шайб);
- Румыния (3) — 1 очко (2:10 разница шайб).
Где смотреть ЧМ по хоккею 2025 в дивизионе IA
Все матчи сборной Украины по хоккею на ЧМ-2025 в дивизионе IA покажет Суспільне.
Трансляции игр ЧМ по хоккею 2025 будут доступны вживую на Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
По регламенту, две лучшие команды выйдут на чемпионат мира по хоккею 2026 года, который состоится в Швейцарии. Именно на этом ЧМ играют сильнейшие команды мира — Канада, США, Чехия, Швеция, Финляндия.
Команда, которая финиширует на соревнованиях последней в турнирной таблице опустится в дивизион IB.
Фото: Федерация хоккея Украины