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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЧС-2025 із хокею у дивізіоні IA: розклад матчів України та де дивитися

збірна України з хокею

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IA стартував 27 квітня і триватиме до 3 травня. Турнір приймає румунське місто Сфинту-Георге.

У ЧС-2025 у дивізіоні IA однією з учасниць є збірна України, яка минулого року виграла чемпіонат світу у дивізіоні IB та підвищилася у класі.

Суперниками збірної України з хокею на турнірі є такі команди: Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Зараз дивляться

Факти ICTV пропонують розклад і результати матчів збірної України та її суперників на ЧС-2025 з хокею у Дивізіоні ІА. Також розповідаємо, хто транслюватиме матчі ЧС з хокею 2025 у дивізіоні IA.

ЧС-2025 із хокею в дивізіоні IA: календар та результати

27 квітня, неділя

  • 13:30. Японія – Італія – 1:4;
  • 17:00. Україна – Велика Британія – 3:4 (після бул.);
  • 20:30. Румунія – Польща – 1:4;

28 квітня, понеділок

  • 13:30. Італія – Україна – 2:3 (після бул.);
  • 17:00. Польща – Японія – 2:1;
  • 20:30. Велика Британія – Румунія – 2:1;

30 квітня, середа

  • 13:30. Велика Британія – Японія – 1:0 (після овертайму);
  • 17:00. Польща – Італія – 1:4;
  • 20:30. Україна – Румунія – 4:0;

1 травня, четвер

  • 13:30. Італія – Велика Британія – 1:5;
  • 17:00. Польща – Україна – 1:4;
  • 20:30. Румунія – Японія – 3:5;

3 травня, субота

  • 13:30. Японія – Україна;
  • 17:00. Італія – Румунія;
  • 20:30. Велика Британія – Польща.

Турнірна таблиця ЧС з хокею IA

  1. Велика Британія (4 матчі) – 9 очок (16:9 різниця шайб);
  2. Україна (4) – 9 очок (14:7 різниця шайб);
  3. Італія (4) – 7 очок (11:10 різниця шайб);
  4. Польща (4) – 6 очок (8:10 різниця шайб);
  5. Японія (4) – 4 очки (11:14 різниця шайб);
  6. Румунія (4) – 1 очко (5:15 різниця шайб).

Де дивитися ЧС із хокею 2025 в дивізіоні IA

Усі матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA покаже Суспільне.

Трансляції ігор ЧС із хокею 2025 будуть доступні наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

За регламентом, дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат світу з хокею 2026 року, який відбудеться у Швейцарії. Саме на цьому ЧС грають найсильніші команди світу – Канада, США, Чехія, Швеція, Фінляндія.

Команда, яка фінішує на змаганнях останньою у турнірній таблиці, опуститься у дивізіон IB.

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Фото: Федерація хокею України

Збірна України з хокею, Хокей, Чемпіонат світу
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