Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо из-за допуска белорусов под их флагом

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать нынешний чемпионат мира в Венгрии из-за допуска спортсменов из Беларуси под национальной символикой.

Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины (ФДУ).

Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо

В пятницу, 16 мая, на сайте НОК Беларуси появилась информация о решении Исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить белорусским атлетам с 1 июня 2025 года участвовать в международных соревнованиях под национальной символикой.

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В связи с этим Федерация дзюдо Украины направила официальное обращение в IJF, где эту информацию подтвердили, заявив, что “IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания — строительства мостов, а не стен”.

По этой причине Федерация дзюдо Украины решила не отправлять украинскую сборную на ЧМ-2025, который стартует 13 июня в столице Венгрии.

Также Украина осудила решение IJF, назвав его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении.

В Федерации дзюдо Украины убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под их флагом — это “не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международному праву”.

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