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Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо через допуск білорусів під їхнім прапором

Дар'я Білодід
Фото: НОК

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме цьогорічний чемпіонат світу в Угорщині через допуск спортсменів із Білорусі під національною символікою.

Про це повідомила Федерація дзюдо України (ФДУ).

Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо

У п’ятницю, 16 травня, на сайті НОК Білорусі з’явилася інформація про рішення виконкому Міжнародної федерації дзюдо (IJF) дозволити білоруським атлетам із 1 червня 2025 року брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою.

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Через це Федерація дзюдо України направила офіційне звернення до IJF, де цю інформацію підтвердили, заявивши, що “IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін”.

З цієї причини Федерація дзюдо України вирішила не відправляти українську збірну на ЧС-2025, який стартує 13 червня у столиці Угорщини.

Також Україна засудила рішення IJF, назвавши його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.

У Федерації дзюдо України переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під їхнім прапором – це “не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права”.

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