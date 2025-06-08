Португалия победила Испанию в серии пенальти в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, одолев команду Испании в серии пенальти.

Матч Португалия — Испания состоялся на стадионе Альянц Арена в Мюнхене и завершился со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее били селесао — 5:3.

Португалия — Испания: как прошел матч

Счет в матче открыли испанцы на 21-й минуте благодаря голу Мартина Субименди, который пробил в сетку ворот с близкого расстояния.

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Впрочем, через пять минут португальцы сравняли, когда Нуну Мендеш после паса от Педру Нету низом пробил в дальний угол ворот Унаи Симона.

Перед уходом на перерыв Фурия Роха снова вышла вперед в счете. Педри отпасовал на Микеля Оярсабаля, который отправил мяч в сетку ворот Диогу Кошты.

Португальцам удалось вновь восстановить паритет на 61-й минуте благодаря голу Криштиану Роналду, который забил с близкого расстояния после паса от Мендеша.

В итоге команды перешли к овертаймам, но они завершились без голов. В серии пенальти более точной была команда Португалии (5:3). У испанцев пенальти не реализовал Альваро Мората.

Португалия — Испания — 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Мендеш, 26 Роналду, 61 — Субименди, 21 Оярсабаль, 25

Напомним, в матче за третье место Лиги наций победу одержала сборная Франции, которая обыграла Германию со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Майкл Олисе,

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