Настроение поднимает: Саладуха рассказала о самых странных поступках, которые делала дома

Призер Олимпийских игр в тройном прыжке, а ныне президент ФЛАУ и нардеп Ольга Саладуха рассказала, что делала самое странное, когда оставалась одна дома.

Об этом спортсменка рассказала в выпуске видеоподкаста Sport Talk с Андреем Ковальским.

Самые странные поступки Саладухи дома

Во время подкаста Саладуха сыграла в игру Правда или действие. Одним из вопросов, который вытянула Ольга, было рассказать, что самого странного она делала, когда оставалась дома одна.

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— Спала. Да я шучу. И танцевала, и пела. Это же настроение поднимает. Включается музыка, берешь расческу и погнал там что-то. А иногда, когда я была еще маленькая, мы же в честно играем, я ставила себе такую планку. Я хотела быть первой и отрабатывала барьерную технику. Потому что я начинала с барьерного бега. И от каждый день, когда родители ушли — это время действовать. Я ставила себе эту планочку и бегала каждый день, — призналась Саладуха.

Недавно в другом подкасте украинский волейболист и победитель Золотой Евролиги в составе сборной Украины Даниил Урывкин рассказал, как однажды в Польше с другом заблудился и оказался в стрип-клубе.

Скриншот: Sport Talk

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