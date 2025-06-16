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Настрій підіймає: Саладуха розповіла про найдивніші вчинки, які робила вдома

Ольга Саладуха

Призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку, а нині президентка ФЛАУ та нардепка Ольга Саладуха розповіла, що робила найдивніше, коли залишалася сама вдома.

Про це спортсменка розповіла у випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Найдивніші вчинки Саладухи вдома

Під час подкасту Саладуха зіграла у гру Правда або дія. Одним із питань, яке витягнула Ольга, було розповісти, що найдивнішого вона робила, коли залишалася вдома на самоті.

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— Спала. Та я жартую. І танцювала, і співала. Це ж настрій підіймає. Вмикається музика, береш гребінець і погнав там щось.

А іноді, коли я була ще мала, ми ж в чесно граємо, я ставила собі таку планку. Я хотіла бути першою і відпрацьовувала бар’єрну техніку. Тому що я починала з бар’єрного бігу. І як кожного дня, коли батьки пішли — це час діяти. Я ставила собі цю планочку і бігала кожного дня, – зізналася Саладуха.

Нещодавно в іншому подкасті український волейболіст та переможець Золотої Євроліги у складі збірної України Данило Уривкін розповів, як одного разу у Польщі з другом заблукав та опинився у стрипклубі.

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Скриншот: Sport Talk

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