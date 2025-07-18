Церемония взвешивания Усика и Дюбуа: где и когда смотреть

В пятницу, 18 июля, состоится официальная церемония взвешивания Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед боем за абсолютное чемпионство в хевивейте.

Сам поединок Усик – Дюбуа 2 состоится 19 июля на арене Уэмбли.

Церемония взвешивания Усик – Дюбуа 2: когда

Начало церемонии взвешивания Усика и Дюбуа запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Процедуру взвешивания Усика и Дюбуа перед реваншем на Уэмбли можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале DAZN.

Перед первым боем боксеров, который состоялся в 2023 году во Вроцлаве, Дюбуа перевесил Усика на пять килограммов. Британец показал вес 105.7 кг против 100.1 кг у украинца.

На кону боя-реванша Усика и Дюбуа будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет Александр, а также титул IBF, который есть у Даниэля.

Кроме того победитель боя объединит пояса и станет абсолютным чемпионом мира в гэвивейте. В мае 2024 года Усик уже объединял эти пояса, когда победил Тайсона Фьюри, но потом освободил один.

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