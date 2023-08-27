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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Усик защитил свои чемпионские пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся в Варшаве на Тарчински Арена.

Поединок длился девять раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.

На бой Усик вышел традиционно под песню Василия Жадана Братья, которую вживую исполнил певец, а гимн Украины исполнила Елена Омаргалиева.

В стартовых раундах украинец фактически сразу захватил инициативу и активно работал на ринге. Во втором раунде Александр мощно пробил оппонента, на что тот отреагировал.

В третьем раунде Дюбуа попытался захватить центр ринга, но Усик умело отработал “на ногах”, уверенно уклоняясь от ударов британца и нанося собственные. Чуть большую инициативу британец проявил в четвертом раунде. Он много нанес ударов, которые Усик уверенно парировал.

А вот в следующем Дюбуа провел грязный прием, ударив коварно украинца в пах. Не часто такое увидишь в профессиональном боксе. Это не был нокдаун, поэтому рефери ненадолго остановил бой.

Согласно правилам, боксеру предоставляется пять минут на восстановление после такого удара, и Усик использовал четыре из них. При чем, он кричал в свой угол: “Он отдохнет за это время”, подчеркивая, что готов продолжить бой. За этот грязный прием он хорошенько отомстил своему визави точными ударами.

В седьмом раунде Усик чисто и мощно отработал по сопернику. Александр продемонстрировал быструю работу ног и рук, заставив Дюбуа только защищаться. Перед стартом следующей трехминутки было заметно, насколько тяжело дышит британец и не успевает за передвижением украинца.

В конце следующего раунда украинец отправил Дюбуа в нокдаун. В девятом раунде британец снова оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой. После боя Усик посвятил свою победу Украине и Вооруженным силам Украины.

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