Марта Костюк одержала победу на старте турнира WTA в Монреале

Украинская теннисистка Марта Костюк прервала серию поражений на турнирах WTA, одержав важную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале.

Победа Костюк на старте турнира WTA в Монреале

Украинка обыграла чешку Маркету Вондроушову, завершив серию из шести поражений подряд, которая продолжалась после вылета в первом круге соревнований в Вашингтоне.

Этот матч стал четвертым очным противостоянием между Костюк и Вондроушовой.

Сейчас смотрят

Теннисистка из Украины сохранила преимущество в личных встречах, доведя счет до 3:1.

Последний раз спортсменки встречались в полуфинале турнира в Штутгарте в апреле 2024 года, где украинка также победила.

Костюк стартовала в Монреале со второго круга благодаря статусу 24-й сеяной. Вместе с ней в основную сетку турнира вошли еще три украинки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

В следующем матче Костюк встретится с Дарьей Касаткиной, которая сейчас выступает под австралийским флагом. Поединок запланирован на четверг, 31 июля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.