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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Марта Костюк здобула перемогу на старті турніру WTA в Монреалі

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк перервала серію поразок на турнірах WTA, здобувши важливу перемогу в другому колі турніру WTA 1000 у Монреалі.

Перемога Костюк на старті турніру WTA в Монреалі

Українка обіграла чешку Маркету Вондроушову, завершивши серію з шести поразок поспіль, яка тривала після вильоту в першому колі змагань у Вашингтоні.

Цей матч став четвертим очним протистоянням між Костюк і Вондроушовою.

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Тенісистка з України зберегла перевагу в особистих зустрічах, довівши рахунок до 3:1.

Востаннє спортсменки зустрічалися у півфіналі турніру в Штутгарті у квітні 2024 року, де українка також перемогла.

Костюк стартувала в Монреалі з другого кола завдяки статусу 24-ї сіяної. Разом з нею до основної сітки турніру увійшли ще троє українок – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

У наступному матчі Костюк зустрінеться з Дарією Касаткіною, яка нині виступає під австралійським прапором. Поєдинок заплановано на четвер, 31 липня.

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