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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Влияние депрессии: ученые исследовали, как связаны психическое состояние отца и поведение детей

Як психічний стан батька впливає на дітей
Фото: Pixabay

Исследователи установили четкую связь между депрессией отца и поведением ребенка.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Папа в депрессии — ребенок в стрессе

Что чувствует ребенок, когда рядом грустный, эмоционально отстраненный отец? Оказывается, гораздо больше, чем кажется.

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Американские ученые, которые проанализировали данные 1 422 семей, доказали, что для малышей это большой стресс, а детские проблемы начинаются именно со взрослых эмоций.

Когда детям было пять лет, родителей опрашивали относительно симптомов депрессии. А в девять учителя оценивали поведение учеников школьных классов.

Те, кто подвергся влиянию родительского недуга, чаще были беспокойными, агрессивными, а также имели плохие социальные навыки.

Это объясняет, почему важно обращать внимание на психическое здоровье обоих родителей.

По мнению ученых, депрессия может приводить к росту уровня стресса в семье, снижению эмоциональной поддержки и трудностям в воспитании, что в свою очередь влияет на развитие ребенка.

— Депрессия поддается лечению. Но для этого с ней надо начать говорить, — говорит автор исследования Кристин Шмитц из Rutgers Medical School.

Ученая настаивает: медики должны уделять внимание психическому здоровью обоих родителей, а не только матерей. Ведь именно родители — источник эмоциональной стабильности для малыша.

— Если папа или мама показывают, что могут обратиться за помощью, — это лучший пример для ребенка. Жизненный урок он запомнит надолго, — отмечает Шмитц.

Итак, вывод ученых очень прост: забота о себе — это забота о ребенке. Потому что сильные эмоционально родители — это уверенные, стабильные дети.

Такой подход поможет не только поддержать взрослых, но и предотвратить проблемы в будущем.

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Источник: ScienceDaily

Депрессия, лікування, Наукові дослідження, Стрес
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