Влияние депрессии: ученые исследовали, как связаны психическое состояние отца и поведение детей
Исследователи установили четкую связь между депрессией отца и поведением ребенка.
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.
Папа в депрессии — ребенок в стрессе
Что чувствует ребенок, когда рядом грустный, эмоционально отстраненный отец? Оказывается, гораздо больше, чем кажется.
Американские ученые, которые проанализировали данные 1 422 семей, доказали, что для малышей это большой стресс, а детские проблемы начинаются именно со взрослых эмоций.
Когда детям было пять лет, родителей опрашивали относительно симптомов депрессии. А в девять учителя оценивали поведение учеников школьных классов.
Те, кто подвергся влиянию родительского недуга, чаще были беспокойными, агрессивными, а также имели плохие социальные навыки.
Это объясняет, почему важно обращать внимание на психическое здоровье обоих родителей.
По мнению ученых, депрессия может приводить к росту уровня стресса в семье, снижению эмоциональной поддержки и трудностям в воспитании, что в свою очередь влияет на развитие ребенка.
— Депрессия поддается лечению. Но для этого с ней надо начать говорить, — говорит автор исследования Кристин Шмитц из Rutgers Medical School.
Ученая настаивает: медики должны уделять внимание психическому здоровью обоих родителей, а не только матерей. Ведь именно родители — источник эмоциональной стабильности для малыша.
— Если папа или мама показывают, что могут обратиться за помощью, — это лучший пример для ребенка. Жизненный урок он запомнит надолго, — отмечает Шмитц.
Итак, вывод ученых очень прост: забота о себе — это забота о ребенке. Потому что сильные эмоционально родители — это уверенные, стабильные дети.
Такой подход поможет не только поддержать взрослых, но и предотвратить проблемы в будущем.
Источник: ScienceDaily