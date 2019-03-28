Весенняя депрессия и хандра: как бороться и нужно ли лечение

Весна – время не только тепла и солнца, но и так называемой сезонной депрессии. С наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, сонливость, кажется – сил нет ни на что, даже на привычные дела. Все из-за дефицита витаминов и ослабления организма после зимы.

Весеннюю депрессию еще называют синдромом жителей мегаполисов и стран, где мало солнца и природы.

Чаще всего проявляется следующими симптомами: подавленностью, апатией, раздражительностью и снижением внимания. Люди часто замыкаются в себе и избегают общения с близкими, а еще – постоянно недовольны своей работой, достижениями, внешностью. Те, кто страдает от весенней хандры, также плохо спят, испытывают постоянную усталость и снижение аппетита. Иногда резко теряют вес.

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Поэтому, прежде всего врачи советуют позаботиться о теле: заняться спортом, больше ходить пешком, дышать воздухом и обязательно хорошо питаться. В рационе – больше злаков, сухофруктов и белков. А вот налегать на жирное, выпечку и сладкое – не стоит.

Психологи говорят: заботиться о душевном самочувствии – не менее важно, чем о физическом.

Кроме того, специалисты советуют различать настоящую депрессию – серьезную болезнь, которая требует лечения и временную сезонную хандру. Предупреждают: если плохое самочувствие и моральная подавленность непрерывно продолжается несколько недель – это может быть симптомом серьезных проблем.

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