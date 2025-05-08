Во Львове спасли украинку с тяжелыми ожогами: в Польше ей выставили счет в 1 млн грн

Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 20-летнюю украинку, которая с ожогами четверти тела ехала домой из Польши, где ей за лечение выставили счет в 1 млн. грн.

Об этом сотрудники ПМО рассказали на своей странице в Facebook.

Одежда вспыхнула от газовой плиты

— В конце марта 20-летняя львовянка София Сухоребская гостила у своего парня в Варшаве. Во время приготовления завтрака на газовой плите рубашка девочки загорелась. Чтобы погасить одежду, Софья побежала в душ, — говорится в сообщении.

Первую медицинскую помощь она получила на месте, однако цена на дальнейшее лечение в Польше оказалась заоблачной. Медики обезболили Софию и она села на автобус и поехала в родной Львов.

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Крайне тяжелое состояние

Только через сутки после получения травмы, девушка обратилась к специалистам больницы Святого Луки.

По словам медиков, поступила она в тяжелом состоянии с высоким уровнем интоксикации и термическим поражением 25% поверхности тела: пострадали левая рука, грудная клетка и спина. Более того, почти все ожоги кожи были глубокими, а дыхательные пути девушки тоже оказались пораженными.

Операция

Ожоговые хирурги сразу начали чистить раны Софии от омертвевших тканей. А позже выполнили свободную аутодермопластику, то есть закрыли раны собственной кожей пациентки. Впоследствии у Софии возникли еще и осложнения с дыханием.

— Пациентка не могла нормально дышать, у нее развилась пневмония. Мы приняли решение интубировать ее и несколько дней София была подключена к аппарату ИВЛ. Как только угроза миновала, мы отключили ее от него, — рассказывает заведующий отделением термической травмы Иван Рик.

Впереди реабилитация

Почти месяц София находилась в палате интенсивной терапии под пристальным наблюдением медиков. Сейчас она чувствует себя уже лучше, а пересаженная кожа хорошо приживается.

Впереди пациентку ждет еще длительная реабилитация.

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