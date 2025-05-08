У Львові врятували українку з важкими опіками: у Польщі їй виставили рахунок в 1 млн грн

Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 20-річну українку, яка з опіками чверті тіла їхала додому з Польщі, де їй за лікування виставили рахунок в 1 млн грн.

Про це співробітники ПМО розповіли на своїй сторінці у Facebook.

Одяг спалахнув від газової плити

– Наприкінці березня 20-річна львів’янка Софія Сухоребська гостювала у свого хлопця у Варшаві. Під час приготування сніданку на газовій плиті сорочка дівчинки загорілася. Аби погасити одяг, Софія побігла в душ, – ідеться в повідомленні.

Першу медичну допомогу вона отримала на місці, однак ціна на подальше лікування в Польщі виявилася захмарною. Медики знеболили Софію і вона сіла на автобус та поїхала до рідного Львова.

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Вкрай важкий стан

Лише через добу після отримання травми, дівчина звернулася до фахівців лікарні Святого Луки.

За словами медиків, поступила вона у важкому стані з високим рівнем інтоксикації та термічним ураженням 25% поверхні тіла: постраждали ліва рука, грудна клітка та спина. Ба більше, майже всі опіки шкіри були глибокими, а дихальні шляхи дівчини теж виявилися ураженими.

Операція

Опікові хірурги одразу почали чистити рани Софії від омертвілих тканин. А пізніше виконали вільну аутодермопластику, тобто закрили рани власною шкірою пацієнтки. Згодом у Софії виникли ще й ускладнення з диханням.

– Пацієнтка не могла нормально дихати, у неї розвинулася пневмонія. Ми прийняли рішення інтубувати її і кілька днів Софія була підключена до апарату ШВЛ. Щойно загроза минула, ми відключили її від нього, – розповідає завідувач відділення термічної травми Іван Рик.

Попереду реабілітація

Майже місяць Софія перебувала в палаті інтенсивної терапії під пильним наглядом медиків. Зараз вона почувається вже краще, а пересаджена шкіра добре приживається.

Попереду на пацієнтку чекає ще тривала реабілітація.

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