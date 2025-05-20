Вспышки кори и гепатита А в Киеве: последние данные от главного санврача столицы

Генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак рассказал, сколько на сегодня жителей столицы заболели гепатитом А и корью.

Статистика гепатита А

— По состоянию на утро зарегистрировано 76 случаев заболевания гепатитом А, из них 35 — среди детей. На стационарном лечении находятся 30 человек, из которых 13 — дети, — отметил Чумак.

По его словам, сейчас проводятся все необходимые меры по стабилизации ситуации и недопущению резкого роста уровня заболеваемости гепатитом А. Речь идет об исследованиях как питьевой воды, так и воды из бюветных комплексов, а также бутилированной воды, которую продают в местных торговых заведениях.

Чумак добавил, что уже проведено три выездных тестирования жителей микрорайона. В общей сложности обследовано около 700 человек, из которых 15 получили положительный результат.

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Статистика кори

Кроме того, по словам главного санврача, по состоянию на сегодня в Киеве зарегистрировано 33 случая заболевания корью. При этом больше всего случаев было зафиксировано в апреле — 29.

Случаи связаны между собой. Зафиксированы четыре вспышки: две – в семьях и две – в учебных заведениях. В первом учебном заведении было четыре случая заболевания, во втором – 18.

Медик рассказал, что корь носит циклический характер — каждые пять лет наблюдается подъем заболеваемости. Это очень контагиозная болезнь: если в коллективе есть больной, то 9 из 10 человек обязательно заболеют. Важно знать, что передается корь воздушно-капельным путем.

Сергей Чумак напомнил, что сейчас в Киеве высокий уровень охвата вакцинацией, а прививка против кори бесплатная.

Источник: телемарафон

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