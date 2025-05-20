Спалахи кору та гепатиту А в Києві: останні дані від головного санлікаря столиці

Генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак розповів, скільки на сьогодні мешканців столиці захворіли на гепатит А та кір.

Статистика гепатиту А

– Станом на ранок зареєстровано 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 – серед дітей. На стаціонарному лікуванні перебувають 30 осіб, з яких 13 – діти, – зазначив Чумак.

За його словами, наразі проводяться всі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та недопущення різкого зростання рівня захворюваності на гепатит А. Йдеться про дослідження як питної води, так і води з бюветних комплексів, а також бутильованої води, що продається в місцевих торговельних закладах.

Чумак додав, що вже проведено три виїзні тестування жителів мікрорайону. Загалом обстежено близько 700 осіб, з яких 15 отримали позитивний результат.

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Статистика кору

Крім того, за словами головного санлікаря, станом на сьогодні в Києві зареєстровано 33 випадки захворювання на кір. При цьому найбільше випадків було зафіксовано у квітні — 29.

Ці випадки пов’язані між собою. Зафіксовано чотири спалахи: два – у сім’ях і два – у навчальних закладах. У першому навчальному закладі було чотири випадки захворювання, у другому — 18.

Медик розповів, що кір має циклічний характер – кожні п’ять років спостерігається підйом захворюваності. Це дуже контагіозна хвороба: якщо в колективі є хворий, то 9 із 10 осіб обов’язково захворіють. Важливо знати, що передається кір повітряно-крапельним шляхом.

Сергій Чумак нагадав, що зараз у Києві високий рівень охоплення вакцинацією, а щеплення проти кору безкоштовне.

Джерело: телемарафон

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