Наступил на гвоздь и заболел столбняком: 59-летний житель Львовщины в реанимации

Во Львове в реанимацию госпитализировали 59-летнего мужчину с диагнозом столбняк. Он наступил на гвоздь, прививки от болезни не имел. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

— Мужчина наступил на гвоздь в собственном домохозяйстве еще 7 мая, — говорится в сообщении.

Симптомы

В Центре рассказали, что 18 мая у пациента появились характерные симптомы столбняка:

тризм (спазм) мышц лица и шеи;

судороги;

тяжесть дыхания, затрудненное глотание;

появился опистотонус (сильное самопроизвольное изгибание тела назад в форме дуги, свидетельствующее о тяжелом поражении нервной системы.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одного из учреждений здравоохранения Львова.

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Первый случай в этом году

В Центре подчеркнули, что это первый случай столбняка в области в этом году. Также там добавили, что в прошлом году на Львовщине зафиксировали три случая столбняка. Дети поправились, а 48-летний мужчина умер.

Напомним, что столбняк – это инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины, потому что споры бактерий живут в почве и кишечнике животных.

Для профилактики заболевания столбняком следует вакцинироваться. Детям делают прививку в 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым нужно возобновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

Источник: Львовский ОЦКПБ

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