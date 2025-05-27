Наступив на цвях і захворів на правець: 59-річний мешканець Львівщини у реанімації

У Львові до реанімації госпіталізували 59-річного чоловіка з діагнозом правець. Він наступив на цвях, щеплення від хвороби не мав. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

– Чоловік наступив на цвях у власному домогосподарстві ще 7 травня, – ідеться в повідомленні.

Симптоми

У Центрі розповіли, що 18 травня в пацієнта з’явилися характерні симптоми правця:

тризм (спазм) м’язів обличчя та шиї;

судоми;

важкість дихання, утруднене ковтання;

з’явився опістотонус (сильне мимовільне вигинання тіла назад у формі дуги, яке свідчить про важке ураження нервової системи.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували до реанімації одного із закладів охорони здоров’я Львова.

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Перший випадок цього року

У Центрі наголосили, що це перший випадок правця в області цього року. Також там додали, що торік на Львівщині зафіксували три випадки правця. Діти одужали, а 48-річний чоловік помер.

Нагадаємо, що правець – це інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами.

Інфікуватися правцем можна під час потрапляння бруду в рану чи поріз, унаслідок укусів тварин або травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у ґрунті та кишечнику тварин.

Для профілактики захворювання на правець слід вакцинуватися. Дітям роблять щеплення у 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Джерело: Львівський ОЦКПХ

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