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3 мин.

Диета без запретов: ученые объяснили, стоит ли отказываться от десертов, чтобы похудеть

Торт
Фото: Pixabay

Сладкое — не враг. И даже может быть союзником. Да-да, это не шутка и не выходка фитнес-блогеров.

Ученые из университета Иллинойса доказали, что люди, которые во время похудения позволяли себе любимые вкусности — избавлялись от веса лучше, сохраняли результаты дольше и меньше страдали от приступов тяги к еде.

Стратегия, а не запрет

— Мы привлекли пациентов с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет, которые имели сопутствующие заболевания, например гипертония и диабет, и могли бы получить пользу от потери веса, — говорит один из исследователей.

Участники программы EMPOWER ежедневно отслеживали свой вес, проходили онлайн-сессии по сбалансированному питанию и регулярно ели то, чего больше всего жаждали: шоколад, пирожные, чипсы или даже бургеры.

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Но при одном условии — небольшими порциями и как часть индивидуального плана.

Результат? Минус почти 8% массы тела за год, снижение тяги к вредной пище, удержание веса без срывов.

— Если вы думаете, что проблема в слабой силе воли, подумайте еще раз. Непоследовательное питание, строгие ограничения и запреты — вот что вызывает срывы, — объясняет профессор пищевой науки Манабу Накамура.

Революция в диетологии

Участники программы признались, что как только они перестали бороться с собой, исчезли неприятные ощущения, например, не хотелось есть мороженое посреди ночи.

А самое интересное — это работало долгосрочно. Вес стабилизировался, а тяга оставалась низкой даже через год.

Ежедневные взвешивания на Wi-Fi-весах, опросы о тяге к еде, визуальные диаграммы о составе блюд — всё это помогало участникам видеть картину не только по килограммам, но и по эмоциям, привычкам и удовольствию от процесса.

Ученые считают, что вместо того, чтобы ограничивать себя, лучше научиться включать желаемые продукты в сбалансированный рацион.

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Источник: SciTechDaily

Диета, Наукові дослідження, Солодощі, Похудение
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