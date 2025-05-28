Дієта без заборон: вчені пояснили, чи варто відмовлятися від десертів, щоб схуднути

Солодке — не ворог. І навіть може бути союзником.Так-так, це не жарт і не витівка фітнес-блогерів.

Науковці з університету Іллінойсу довели, що люди, які під час схуднення дозволяли собі улюблені смаколики — позбувалися ваги краще, зберігали результати довше і менше страждали від нападів тяги до їжі.

Стратегія, а не заборона

– Ми залучили пацієнтів з ожирінням віком від 18 до 75 років, які мали супутні захворювання, як-от гіпертонія та діабет, і могли б отримати користь від втрати ваги», – каже один з дослідників.

Учасники програми EMPOWER щодня відстежували свою вагу, проходили онлайн-сесії щодо збалансованого харчування і регулярно їли те, чого найбільше жадали: шоколад, тістечка, чіпси чи навіть бургери.

Зараз дивляться

Але за однієї умови — невеликими порціями і як частину індивідуального плану.

Результат? Мінус майже 8% маси тіла за рік, зниження тяги до шкідливої їжі, утримання ваги без зривів.

— Якщо ви думаєте, що проблема у слабкій силі волі, подумайте ще раз. Непослідовне харчування, суворі обмеження й заборони — ось що викликає зриви, — пояснює професор Манабу Накамура.

Революція у дієтології

Учасники програми зізналися, щойно вони перестали боротися з собою, зникли неприємні відчуття, наприклад, їм вже не хотілося їсти морозиво посеред ночі.

А найцікавіше — це працювало довгостроково. Вага стабілізувалась, а тяга залишалась низькою навіть через рік.

Щоденні зважування на Wi-Fi-вагах, опитування про тягу до їжі, візуальні діаграми про склад страв — усе це допомагало учасникам бачити картину не лише по кілограмах, а й по емоціях, звичках і задоволенні від процесу.

Науковці вважають, що замість того, щоб обмежувати себе, краще навчитися включати бажані продукти у збалансований раціон.

Джерело: SciTechDaily

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