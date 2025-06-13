Эффективно защищает от сотрясения мозга: ученые создали подкладку для шлемов

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Огайо, нейроинженер Джон ЛаРокко и его коллега Теюн Эом, изобрели новую мощную защиту от сотрясения мозга. Речь идет о методе запекания крахмала в аэрогель – вид сверхлегкого пенопласта. Он поглощает 70% ударной силы и дешев в производстве.

Как проходил эксперимент

В ходе научного эксперимента ученые изготовили из крахмального аэрогеля подложку для защитного шлема. Затем взяли еще два шлема: один без защиты, другой с коммерчески популярным наполнителем для сравнения.

Проверяя защиту на прочность, исследователи расстреливали шлемы мячами для большого тенниса из двух пусковых установок и пружинного ружья.

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Для фиксации силы удара и исчисления отклонения условных снарядов в шлемах была размещена чувствительная электроника, данные из которой направлялись в программу компьютерного зрения. ПО команда специально разработала для тестирования своего изобретения.

— Крахмальный аэрогель показал, что может в разы лучше как держать скоростной удар, так и защищать от удара, — говорится в сообщении.

Мотивация к работе

Теюн Эом рассказал, что они с Джоном начали работать над защитой после того, как сам Теюн получил сотрясение мозга во время боксерского поединка. Когда ученый восстановился, ему захотелось создать защитное покрытие, которое работало бы эффективнее, чем доступные сейчас.

Ученые рассказали, что полученный материал легкий и недорогой, поэтому его следует использовать для повышения стандартов безопасности при сотрясении мозга. Крахмальный аэрозоль – это большая защита при условии меньшего веса, — добавили исследователи.

Источник: Tech Xplore

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