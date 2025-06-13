Ефективно захищає від струсу мозку: учені створили підкладку для шоломів
Вчені з Медичного коледжу Університету штату Огайо, нейроінженер Джон ЛаРокко і його колега Теюн Еом, винайшли новий потужний захист від струсу мозку. Йдеться про метод запікання крохмалю в аерогель – вид надлегкого пінопласту. Він поглинає 70% ударної сили і дешевий у виробництві.
Як проходив експеримент
Під час наукового експерименту вчені виготовили з крохмального аерогелю підкладку для захисного шолома. Потім взяли ще два шоломи: один без захисту, інший з комерційно популярним наповнювачем для порівняння.
Перевіряючи захист на міцність, дослідники розстрілювали шоломи м’ячами для великого тенісу з двох пускових установок і пружинної рушниці.
Для фіксації сили удару і обчислення відхилення умовних снарядів у шоломах була розміщена чутлива електроніка, дані з якої направлялися в програму комп’ютерного зору. ПО команда спеціально розробила для тестування свого винаходу.
– Крохмальний аерогель показав, що може в рази краще як витримувати швидкісний удар, так і захищати від удару, – йдеться в повідомленні.
Мотивація до роботи
Теюн Еом розповів, що вони з Джоном почали працювати над захистом після того, як сам Теюн дістав струс мозку під час боксерського поєдинку. Коли вчений одужав, йому захотілося створити захисне покриття, яке працювало б ефективніше, ніж доступні зараз.
Вчені розповіли, що отриманий матеріал легкий і недорогий, тому його слід використовувати для підвищення стандартів безпеки при струсі мозку. Крохмальний аерозоль – це великий захист за умови меншої ваги, – додали дослідники.
Джерело: Tech Xplore