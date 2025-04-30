Ученые объяснили, как во Вселенной появились золото, платина и уран

Ученые раскрыли одну из древнейших тайн космоса — откуда во Вселенной появились золото, платина и уран.

Свои выводы научные сотрудники опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Магнетары — звезды, превращающие взрыв в золото

После Большого взрыва во Вселенной появились только самые простые элементы — водород, гелий и небольшая доля лития.

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Со временем в недрах звезд начали формироваться тяжелые элементы, в том числе железо.

Однако один из самых загадочных вопросов современной астрофизики до сих пор оставался без окончательного ответа: каким образом образовались и распространились другие — золото, платина или уран?

Магнетары — это остатки звезд, которые уже завершили свой жизненный цикл. Они невероятно плотные: одна чайная ложка такого вещества на Земле весила бы миллиард тонн.

Иногда эти звезды переживают настоящие “звездные тряски” — мощные толчки, которые вызывают взрывы энергии, которые можно зафиксировать даже с нашей планеты.

Именно во время таких взрывов, по мнению астрофизиков, продолжается процесс, когда легкие атомы как бы впитывают нейтроны и превращаются в тяжелые элементы.

Сигнал прошлого, который все изменил

Ученые нашли подтверждение этой теории в неожиданном месте — в архивных записях NASA 2004 года. Тогда был зафиксирован мощный всплеск магнетара.

Среди данных исследователи обнаружили уникальный сигнал, который точно совпадал с их гипотезой.

Что это означает для нас

Прежде всего, это меняет наше представление о происхождении веществ во Вселенной.

— Частицы золота в нашем украшении или микросхеме телефона возникли не на Земле, а в недрах взрывающейся звезды миллиарды лет назад — это действительно поражает, — говорит автор исследования Анируд Патель.

Уже в 2027 году NASA запустит новую миссию — телескоп COSI, который сможет детальнее изучать подобные явления и даже определять, какие именно элементы рождаются во время взрывов.

Источник : NASA

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