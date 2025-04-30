Вчені пояснили, як у Всесвіті з’явились золото, платина й уран

Вчені розкрили одну з найдавніших таємниць космосу — звідки у Всесвіті з’явилися золото, платина, уран.

Свої висновки науковці опублікували у журналі The Astrophysical Journal Letters.

Магнетари — зорі, що перетворюють вибух на золото

Після Великого вибуху у Всесвіті з’явилися лише найпростіші елементи — водень, гелій та невелика частка літію.

Зараз дивляться

З часом у надрах зірок почали формуватись важкі елементи, зокрема залізо.

Проте одне з найзагадковіших питань сучасної астрофізики досі залишалося без остаточної відповіді: яким чином утворилися і поширилися інші — золото, платина чи уран?

Магнетари — це залишки зірок, що вже завершили свій життєвий цикл. Вони неймовірно щільні: одна чайна ложка такої речовини на Землі важила би мільярд тонн.

Іноді ці зірки переживають справжні “зоретруси” — потужні поштовхи, що спричиняють вибухи енергії, які можна зафіксувати навіть з нашої планети.

Саме під час таких вибухів, за думкою автофізиків, триває процес, коли легкі атоми ніби вбирають нейтрони й перетворюються на важкі елементи.

Сигнал минулого, який усе змінив

Вчені знайшли підтвердження цієї теорії у несподіваному місці — в архівних записах NASA 2004 року. Тоді було зафіксовано потужний спалах магнетара.

Серед даних дослідники виявили унікальний сигнал, який точно збігався з їхньою гіпотезою.

Що це означає для нас

Передусім це змінює наше уявлення про походження речовин у Всесвіті.

— Частинки золота в нашій прикрасі або мікросхемі телефону виникли не на Землі, а в надрах вибухаючої зірки мільярди років тому — це справді приголомшує, — каже автор дослідження Аніруд Патель.

Уже в 2027 році NASA запустить нову місію — телескоп COSI, який зможе детальніше вивчати подібні явища й навіть визначати, які саме елементи народжуються під час вибухів.

Джерело : NASA

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