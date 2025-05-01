Прощай, Skype: Microsoft переходит на Teams

Компания Microsoft официально закрывает сервис Skype. С 5 мая 2025 года он прекратит свою работу. Пользователям предложено перейти на другую платформу компании — Microsoft Teams.

Skype становится историей

О том, что разговоры в Skype подходят к концу, стало известно в конце февраля. Эта программа была одним из первых сервисов, который позволял бесплатно общаться через интернет в формате аудио- и видеозвонков.

Его основали в 2003 году швед Николас Зеннстром и датчанин Янус Фрис. Уже через два года платформой пользовались 75 млн человек. В 2011 году Microsoft приобрела Skype за $8,5 млрд, однако впоследствии начала постепенно снижать интерес к нему в пользу Teams.

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Начиная с декабря 2023 года компания перестала продавать Skype-кредиты, а последнее обновление вышло в мае 2024-го. В тестовой версии для Windows даже появилось уведомление: “Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams”.

Почему Skype закрывают

Причинами упадка Skype стали как техническая отсталость в смартфонную эпоху, так и активная конкуренция со стороны Zoom, Discord, WhatsApp и самого Microsoft Teams, который сейчас доминирует на рынке корпоративных коммуникаций.

За более чем 20 лет своего существования Skype стал настоящим символом онлайн-общения. Знакомый всем голубой логотип, характерный гудок вызова и голосовое Goodbye в завершение звонка. Теперь эти воспоминания останутся лишь частью истории.

Тем временем Microsoft готовится отправить в небытие еще и один из самых узнаваемых элементов операционной системы — так называемый синий экран смерти (BSOD). В новой тестовой сборке Windows 11 пользователям представили упрощенный интерфейс экрана критических ошибок.

Источник : Independent

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