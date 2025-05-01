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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Прощавай, Skype: Microsoft переходить на Teams

Skype припиняє роботу
Фото: Unsplash

Компанія Microsoft офіційно закриває сервіс Skype. З 5 травня 2025 року він припинить свою роботу. Користувачам запропоновано перейти на іншу платформу компанії – Microsoft Teams.

Skype стає історією

Про те, що розмови у Skype добігають завершення, стало відомо наприкінці лютого. Ця програма була одним із перших сервісів, що дозволяв безплатно спілкуватися через інтернет у форматі аудіо- та відеодзвінків.

Його заснували у 2003 році швед Ніколас Зеннстром і датчанин Янус Фріс. Уже за два роки платформою користувалися 75 млн людей. У 2011 році Microsoft придбала Skype за $8,5 млрд, однак згодом почала поступово знижувати інтерес до нього на користь Teams.

Зараз дивляться

Починаючи з грудня 2023 року компанія перестала продавати Skype-кредити, а останнє оновлення вийшло у травні 2024-го. У тестовій версії для Windows навіть з’явилося повідомлення: “Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та чати у Teams”.

Чому Skype закривають

Причинами занепаду Skype стали як технічна відсталість у смартфонну епоху, так і активна конкуренція з боку Zoom, Discord, WhatsApp та самого Microsoft Teams, який нині домінує на ринку корпоративних комунікацій.

За понад 20 років свого існування Skype став справжнім символом онлайн-спілкування. Знайомий усім блакитний логотип, характерний гудок виклику та голосове Goodbye на завершення дзвінка. Тепер ці спогади залишаться лише частиною історії.

Тимчасом Microsoft готується відправити у небуття ще й один з найбільш упізнаваних елементів операційної системи – так званий синій екран смерті (BSOD). У новій тестовій збірці Windows 11 користувачам представили спрощений інтерфейс екрана критичних помилок.

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Джерело: Independent
Microsoft, Skype
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